Sokkolták a Credit Suisse dolgozóit a hétvégi események

A svájci hatóságok által vasárnap összeállított csomagban a UBS 3 milliárd svájci frankért felvásárolja a Credit Suisse-t, valamint a bank veszteségeiből 5,4 milliárd frankot átvállal. Egy banki dolgozókat tömörítő szervezet megdöbbentőnek nevezte az eseményeket, miután a Credit Suisse ügyfeleinek a bankba vetett bizalma gyakorlatilag eltűnt.

A UBS és a Credit Suisse globális szinten is jelentős bankok, a két pénzintézet összevont eszközértéke a svájci GDP 140%-át teszi ki. A két bank már évtizedek óta fontos szerepet töltött be a világ pénzügyi rendszerében, most pedig az egyik legnagyobb bankká válhatnak.

A Svájci Banki Dolgozók Szövetsége úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy a UBS csak indokolt esetben küldi el a dolgozóit, ezzel viszont nem sikerült megnyugtatnia a felvásárolt bank munkavállalóit. A svájci médiát is sokkolták az események: a Neue Zuercher Zeitung svájci lap egyik címében úgy fogalmazott, hogy

„Egy zombi eltűnt, de egy szörny megszületett.”

Az újság szerint néhány hónapja még senki sem gondolta volna, hogy a Credit Suisse bedől, de a folyamat nem tekinthető véletlennek. 2007-ben a cég piaci értéke még 100 milliárd svájci frank volt, ebből múlt hét péntekre már csak 7 milliárd maradt.

