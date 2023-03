Óriási rejtett veszteségen ülnek az amerikai bankok, ami bármikor robbanhat

Miközben a hitelportfóliójuk minősége kiváló, az értékpapír-portfóliójuk esetében mintegy 620 milliárd dolláros nem realizált árfolyamveszteségen ülnek az amerikai bankok – hívták fel a figyelmet mai elemzésükben a Commerzbank szakértői. Ez „csak” azért probléma, mert ahogy a Silicon Valley Banknél is láttuk , egy jelentős betétkivonás esetén a bankoknak likividálniuk kell értékpapír-befektetéseik egy részét, ami az addig nem realizált árfolyamveszteséget tényleges veszteségbe fordíthatja. Ráadásul jelentős e bankok kitettsége a kereskedelmi ingatlanok és a startupok felé, nem véletlen tehát, hogy mind a piac, mind a szabályozók aggódnak a regionális bankok sérülékenysége miatt.

Az amerikai bankrendszer számos jellegzetességére világított rá mai elemzésében a Commerzbank:

az amerikai betétbiztosító, az FDIC által biztosított bankok teljes eszközállománya 23 600 milliárd dollárra rúgott 2022 végén, 12 200 milliárd dollárnyi hitel- és 5900 milliárd dollárnyi értékpapír - illetve 2600 milliárd dollárnyi cash állománnyal rendelkeztek,

- illetve 2600 milliárd dollárnyi cash állománnyal rendelkeztek, teljes betétállományuk 19 200 milliárd dollár volt , ami a kötelezettségek 81%-át jelentette, saját tőkéjük pedig 2200 milliárd dollárra rúgott,

, ami a kötelezettségek 81%-át jelentette, saját tőkéjük pedig 2200 milliárd dollárra rúgott, 4706 bank működött az USA-ban , nagy részük kis méretű, több mint 3700 bank eszközállománya ugyanis nem éri el az 1 milliárd dollárt, piaci részesedésük eszközarányosan együttesen is 5% volt,

, nagy részük kis méretű, több mint 3700 bank eszközállománya ugyanis nem éri el az 1 milliárd dollárt, piaci részesedésük eszközarányosan együttesen is 5% volt, 13 rendszer szinten jelentős nagybanknak volt 250 milliárd dollárnál nagyobb eszközállománya , övék a bankszektor teljes eszközállományának az 55%-a, rájuk szigorúbb felügyeleti szabályok vonatkoznak, mint a kisebbekre,

, övék a bankszektor teljes eszközállományának az 55%-a, rájuk szigorúbb felügyeleti szabályok vonatkoznak, mint a kisebbekre, a 10 és 250 milliárd dollár közötti sávban található eszközállománya alapján 145 bank, amelyek a bankszektor eszközállományának 30%-át adják, közülük a nemrég bedőlt Silicon Valley Bank 220, a Signature Bank 110 milliárd dolláros eszközállománnyal rendelkezett.

Egyes piaci szegmensekben azonban jóval nagyobb a kis és közepes bankok részesedése: az ingatlanhitelek 5766 milliárd dolláros piacán például 70%, ezen belül a nem lakáscélú ingatlanhitelek piacán 80%-os a részarányuk.

A válságokat általában a nem teljesítő hitelek arányának növekedése kíséri, e téren azonban egyelőre jók az arányszámok. 2010-ben a lakáshitelek 11%-a volt legalább 30 napos késedelemben, 1991-ben a kereskedelmi ingatlanhitelek 12%-a volt ilyen, 2010-ben pedig majdnem a 9%-a. Jelenleg a lakáshitelek mindössze 1,8%-a és a kereskedelmi célú ingatlanhitelek 0,7%-a van késedelemben, mindkét szám alacsonynak számít.

Miközben a hitelek jól teljesítenek, az értékpapír-állományon hatalmas vesztesége képződött az amerikai bankrendszernek, e veszteség nagy része azonban szerencsére nem realizált veszteség. Az 5 éves amerikai államkötvény hozama 2022 negyedik negyedévében átlagosan 4,0%-on állt, ami egy év alatt 2,8 százalékpontos növekedést jelentett.

Ez az árfolyamveszteségen keresztül 620 milliárd dollár nem realizált veszteséget jelentett az amerikai bankok számára 2022 végén.

Ez ugyan már 70 milliárd dollárral kisebb, mint a harmadik negyedév hasonló adata, de több mint 600 milliárd dolláros pozícióromlást jelent az egy évvel korábbihoz képest.

Ahhoz, hogy eltűnjön a bankok nem realizált árfolyamvesztesége, a mostani 3,7%-ról valahová 1 és 2 százalék közé kellene csökkennie az 5 éves amerikai államkötvény hozamának. Kicsi a valószínűsége, hogy ez megtörténik: a Commerzbank 2023 végére 3,9%-os 2024 közepén 3,4%-os hozamot vár.

Ami a betéteket illeti, az FDIC a 17 800 milliárd dollárnyi belföldi betétállományból mintegy 10 000 milliárd dollárt biztosított. A közepes méretű bankok esetében ennél kisebb a biztosított betétek aránya: nagyjából 50%. Egy klasszikus betétesi roham esetén a bankok arra kényszerülhetnek, hogy likvidálják egyes eszközeiket, így például realizálják az eddig nem realizált árfolyamveszteségüket. Ebből származik az amerikai közepes bankok sérülékenysége, és mivel a kereskedelmi ingatlanok és a stratupok finanszírozása területén az átlagnál jóval nagyobb a kitettségük, a hatóságok feltétlenül szeretnék elkerülni a problémák kialakulását e bankoknál.

A Silicon Valley Bank és a Signature Bank esetében az FDIC szükséghelyzeti döntést hozott: a nem biztosított, 250 ezer dollár feletti betéteket is kártalanítja. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter már jelezte: szükség esetén már bankoknál is hozhatnak hasonló intézkedést, egy másik kijelentése szerint stabilizálódott a regionális bankok betéti helyzete.

Az amerikai bankok helyzetérő az ING Bank elemzői is kifejtették ma a véleményüket, meglátásuk szerint a Credit Suisse mellett a globális banki kockázatok másik nagy tényezője továbbra is az amerikai regionális bankoktól származik, az amerikai regionális bankok pénzügyi helyzete továbbra is feszültnek mondható. Kiemelik, hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter korábbi megjegyzéseivel ellentétben keddi beszédében egyértelművé tette, hogy amennyiben a kisebb bankok betétkiáramlása fertőzésveszélyt jelent, ismét hasonló intézkedéseket tehetnek, mint a csődbe ment bankok esetében.

Az amerikai tisztviselők egyes sajtóértesülések szerint azt is vizsgálják, hogyan lehetne ideiglenesen kiterjeszteni az FDIC betétbiztosítását, akár a bankok teljes betétállományára.

Az ilyen típusú intézkedések segíthetnek a banki kockázatok enyhítésében és a (nem biztosított) betétek stabilitásának növelésében – írják az ING elemzői. A nagy betétáthelyezések növelik a likviditás okozta bankösszeomlások kockázatát. Yellen korábban azt mondta, hogy a kormány csak a pénzügyi rendszerre rendszerszintű kockázatot jelentő bankok nem biztosított betétesei miatt hajlandó közbelépni. Kevésbé egyértelmű a regionális bankok helyzete, egy ilyen kijelentést feszült helyzetben nyomást gyakorolna a nem biztosított betétesekre, hogy a kisebb, nem rendszerszintű bankokból a nagyobb rendszerszintű bankokba vigyék át pénzüket.

A hitelezési standardok mind Európában, mind az Egyesült Államokban szigorodtak, ami negatív hatást gyakorol a felárakra. Ahogy a likviditás csökken, úgy nő a magasabb hozam iránti kereslet, ami az újonnan kibocsátott kötvények felárában is lecsapódhat. Ez különösen igaz lesz a magas hozamú piaci szegmensekre.

Címlapkép: Getty Images