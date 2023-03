Figyelmeztet a bankvezér: a mobilappok felgyorsíthatnak egy bankrohamot

Jane Fraser a washingtoni Economic Club egyik rendezvényén a Carlyle társalapítójával, David Rubensteinnel közösen adott interjúban beszélt arról, hogy az SVB csődjével teljesen megváltoztak az eddigi játékszabályok.

Volt néhány tweet, aztán ez a dolog sokkal gyorsabban lezajlott, mint ahogy eddig bármikor a történelemben. És őszintén szólva úgy gondolom, hogy a szabályozók jó munkát végeztek, mert általában hosszabb idő áll rendelkezésre ilyen események lereagálására.

A lap megjegyzi, hogy ebben a hónapban mindössze 11 nap alatt négy bank omlott össze, köztük három regionális amerikai hitelező és a svájci Credit Suisse Group AG pénzügyi óriás. Egy ötödik pénzintézet, a First Republic Bank is inog. A Citigroup egyike volt annak a 11 banknak, amelyek a múlt héten 30 milliárd dollárnyi betétet nyújtottak a First Republicnak, hogy ezzel próbálják megmenteni a San Franciscó-i székhelyű hitelezőt. Fraser azt nyilatkozta ugyanakkor, hogy a Citigroup nem érdekelt abban, hogy ajánlatot tegyen a First Republicra.

Fraser hangsúlyozta, hogy a bankcsődök sorozata elszigetelt, és megjegyezte, hogy a legnagyobb amerikai bankok továbbra is jól tőkésítettek.

Ez nem olyasmi, ami az egész bankrendszerre kiterjed. Ez nem olyan, mint a múltkor volt, nem egy hitelválság. Ez egy olyan helyzet, amikor néhány banknak problémái vannak, és jobb, ha ezt csírájában elfojtjuk.

