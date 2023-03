Dél-Korea az elfogott kriptokirály kiadását kéri

A dél-koreai ügyészség bejelentette pénteken, kérni fogja a Terraform blokklánccég dél-koreai alapítójának kiadatását Montenegrótól. A kriptokirályként emlegetett, nemzetközi körözés alatt álló Do Kvont előző nap fogták el a balkáni ország hatóságai.

Filip Adzic montenegrói belügyminiszter csütörtökön azt közölte, a podgoricai repülőtéren hamis dokumentumokkal elfogott Do Kvonnal együtt a cég pénzügyeiért felelős munkatársát, Hon Csang Dzsunt is elfogták. A két férfi egy Dubajba tartó járatra akart felszállni.

A Costa Rica-i papírokkal elfogott Do Kvon személyazonosságát az Interpol is megerősítette. Do Kvon blokklánccége tavaly omlott össze, a cég kriptovalutái, a terraf és a luna elvesztették értéküket, a befektetők pedig emiatt több mint 40 milliárd dollárt veszítettek. A férfi azóta eltűnt, az Interpol vörös listáján is szerepel, de Dél-Koreában, az Egyesült Államokban és Szingapúrban is körözik pénzügyi és adócsalás gyanújával.

Do Kvon októberben ártatlanságát hangoztatta, és az ellene megfogalmazott vádakat politikailag motiváltnak nevezte. Emellett korábban több Twitter-üzenetében hangsúlyozta, hogy "egyáltalán nincs szökésben", azonban tartózkodási helyét "biztonsági okokra" hivatkozva nem volt hajlandó elárulni.