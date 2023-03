Dermesztő betétkiáramlás indult a válság miatt

Az amerikai bankoknál elhelyezett betétállomány közel egy éve a legnagyobb mértékben csökkentek a héten, amikor több bankcsőd is a globális pénzügyi zavarok legújabb hullámát váltotta ki - írja a Bloomberg.

Több mint egy éve nem mértek ekkora betétkiáramlást az Egyesült Államok bankjainál. A csökkenés teljes egészében a kisebb intézmények betéteinek rekord mértékű zuhanásának volt köszönhető.

A bankbetétek 98,4 milliárd dollárral 17,5 billió dollárra csökkentek a március 15-én véget ért héten a Federal Reserve pénteken közzétett adatai szerint.

A kis bankoknál 120 milliárd dollárral zuhant a betétállomány, míg a 25 legnagyobb cégnél közel 67 milliárd dollárral ugrott meg a beáramlás.

A banki hitelek szezonálisan kiigazított alapon 73,5 milliárd dollárral 17,6 billió dollárra emelkedtek.A teljes eszközállomány, amely magában foglalja a páncélteremben lévő készpénzt, valamint a betéti intézményektől és a Fed-től származó tételeket is, 430,5 milliárd dollárral 23200 milliárd dollárra emelkedett, ami a legnagyobb növekedést jelenti a világjárvány óta - teszi hozzá a Bloomberg.

Az összes kötelezettség több mint 412 milliárd dollárral 21,1 billió dollárra emelkedett.

A kereskedelmi és ipari hitelezés - amelyet az amerikai gazdasági aktivitás egyik fontos mérőszámának tekintenek - 20 milliárd dollárral 2830 milliárd dollárra emelkedett.

Az intézmények már korábban is folyamatos betétkiáramlást tapasztaltak, amit a máshol vonzóbb kamatok okoztak. Amikor a bankrendszerrel kapcsolatos aggodalmak meghatározóvá váltak a híradásokban, a betétekből való kiáramlás is felgyorsult. Sok tőke a pénzpiaci alapokba áramlott át. A március 22-én véget ért héten több mint 117 milliárd dollár folyt be ezekre a számlákra a Befektetési Társaságok Intézetének adatai szerint.

Az adatok azért is érdekesek, mert március 15. óta a Credit Suisse svájci bank is bajba került, az UBS általi felvásárlásba menekülve próbálják kezelni a helyzetet, míg pénteken az európai bankrendszer más szereplői, így a Deutsche Bank helyzete miatti aggodalom határozta meg a piacokat. Ez tehát még leginkább az SVB Bank bedőlése indította hangulat eredménye.

