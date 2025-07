Rendkívül erős földrengés rázta meg a Csendes-óceán térségét, szökőár pusztít a partvidéken

A Csendes-óceán partvidékén fekvő oroszországi Kamcsatka-félszigetet rendkívül erős, Richter-skála szerint 8,7-es erősségű földrengés rázta meg. A földmozgás 3-4 méteres szökőárt okozott, evakuálásokat tett szükségessé, és épületeket rongált meg - közölték a hatóságok.

A mai földrengés súlyos volt, és az elmúlt évtizedek legerősebbje

- mondta Vlagyimir Szolodov kamcsatkai kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett videóban.

A félsziget egyes részein mintegy három-négy méteres hullámok okoznak problémákat, emiatt Szergej Lebegyev, a régió vészhelyzeti minisztere arra kérte a helyi lakosságot, hogy hagyják el a partmenti területeket és húzódjanak magasabbra. Az amerikai geológiai szolgálat (USGS) szerint a földrengés 19,3 kilométer mélységben következett be. Az USGS eredetileg 8,7-es erősségűnek jelentette a földrengést, majd az értékelést 8,8-as erősségűre emelte.

Tsunami Strikes Kamchatka Following Massive M8.7 Earthquake - Footage Shows Destruction In Its Wake Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences.Kamchatka pic.twitter.com/JHTXNkvub2 https://t.co/JHTXNkvub2 — RT_India (@RT_India_news) July 30, 2025

Nem mértek ilyen erős földmozgásokat ezen a területen 1952 óta.

A közeli Japánban szintén figyelmeztetést küldtek a szökőárra figyelmeztetve, egyes területeken a hatóságok kiadták a parancsot a lakosság evakuálására. Az amerikai szökőár-riadó rendszer figyelmeztetést adott ki Alaszka és Hawaii egyes partvidékein is. Japánt, a Fülöp-szigeteket, Oroszországot és néhány csendes-óceáni szigetet, köztük a Yap- és a Marshall-szigeteket sújtó cunamihullámok fenyegetését is jelentették, és arra kérték, a helyieket, hogy fokozott figyelemmel kövessék a hatóságok utasításait.

Japánba már meg is érkeztek az első hullámok, Hokkaidó és Honsú csendes-óceáni partvidékére akár 3 méter magas hullámokat is jósoltak, míg Sikoku, Kjúsú és Okinava szigeteire akár 1 méteres ár is elképzelhető. A Japan Times szerint a cunamik legnagyobb kockázatát az jelenti, hogy a hullámok hosszú időn keresztül érkeznek, akár egy napon keresztül is eltarthat, mire elvonul a veszély. A szigetországban a part mentén található Vakajama városában összesen 175 ezer főt telepítenek magasabban fekvő területekre.

Tsunami waves of about three meters tall now pummeling the East Coast of Japan, on the island of Hokkaido.pic.twitter.com/TT7ElI1nOP https://t.co/TT7ElI1nOP — Paul A. Szypula (@Bubblebathgirl) July 30, 2025

Oroszországban arról számoltak be, hogy több kisebb utórengés követte a földmozgást. A Kamcsatkai-félszigeten eddig nem jelentettek áldozatokat, de több sebesültről érkezek már hírek. A károk viszont jelentősek, a szökőár több part menti vállalkozást elárasztott, kifejezetten a kikötőket lepték be a legnagyobb hullámok. A térségben több helyen nem elérhető az internet-szolgáltatás, ez nehezíti a lakosság tájékoztatását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images