Elkelt a Silicon Valley Bank, egy tapasztalt bankfelvásárló lett a vevő

Az USA 30. legnagyobb kereskedelmi bankja, az észak-karolinai székhelyű First Citizens vásárolja meg a Silicon Valley Bankot (SVB) annak fizetésképtelenné válása után.

A társaság 56 milliárd dollárnyi betétet, 72 milliárd dollárnyi hitelt és 17 bankfiókot vesz át – számolt be a Bloomberg. Az SVB mintegy 72 milliárd dollárt érő eszközeit 16,5 milliárd dolláros kedvezménnyel veszi át a bank - közölte az eladó, a szövetségi betétbiztosító (FDIC).

Az FDIC szerint az SVB csődjének becsült költsége így összesen 20 milliárd dollár lesz, de a pontos összeg a csődeljárás végén derül majd ki.Mintegy 90 milliárd dollárnyi értékpapír és más eszközök maradnak a csődgondnokságon, amelyeket az FDIC később értékesíthet – közölték.

Frank Holding Jr. a First Citizens vezérigazgatója a bank közleményében annak a véleményének adott hangot, hogy a tranzakció bizalmat kell, hogy ébresszen a bankrendszerben.

A Bloomberg ügyet ismerő forrásai szerint a First Citizens rögtön az SVB összeomlása után ajánlatot adott be az SVB-re, és egyes megfigyelők megkérdőjelezték, hogy a First Citizensnek van-e elég pénzügyi ereje az ügylethez.

A banknak azonban van tapasztalata a tönkrement riválisok felvásárlásában: több mint 20 FDIC által átvett bankot vásárolt fel 2009 óta Washingtontól Wisconsinon át Pennsylvaniáig, ilyen volt a CIT Group 2 milliárd dollárért történő, tavaly lezárt felvásárlása is.

Címlapkép: Getty Images