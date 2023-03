A lebukás után is folytathatták az adócsalást a Credit Suisse bankárai

A Credit Suisse-t éveken át biztonságos menedékként használták olyan amerikai ügyfelek, akik a pénzüket az adóhatóság elől akarták elrejteni, még azután is, hogy 2014-ben lebukott a pénzintézet, majd ugyanezért felelősségre is vonták – állítja két, korábban a Credit Suisse-nél dolgozó bankár, akik jelenleg az amerikai kormány informátoraiként dolgoznak.

A bank még 2014-ben vallotta magát bűnösnek azért, mert tudatosan és szándékosan segítettek több ezer amerikai ügyfélnek eltitkolni az offshore vagyonukat és a jövedelmüket. Akkor elismerték azt is, hogy számlákat hamisítottak meg, fedőcégeket alapítottak, és készpénzt szállítottak az ügyfeleknek, hogy ne vegye észre azt az amerikai adóhatóság. Az ügyet végül egy vádalku zárta le, a Credit Suisse ennek részeként vállalta, hogy a jövőben fokozottan fellép az adócsalók ellen, valamint számos reformot is bevezet, többek között a határon átívelő tevékenységeinek nyilvánosságra hozatalával és a hatóságokkal való együttműködésekkel kapcsolatban. A 9 évvel ezelőtti ügyről akkor mi is beszámoltunk.

Kapcsolódó cikkünk 2014. 02. 26. Felderítették a privátbank piszkos múltját

A szenátus szerdán közzétett jelentése szerint azonban a Credit Suisse nem tartotta be az ígéreteit. Ron Wyden, a szenátus pénzügyi bizottságának elnöke elmondta, hogy ezen a héten új információkat kaptak további amerikai, nyilvánosság elől eltitkolt számlákról, amelyeket a bank 2014 után vezetett. Kiemelte, hogy az információk beáramlása folyamatosan zajlik, és egyre nagyobb pénzmennyiség eltitkolására derül fény. Ez számos következmény vonhat maga után, a bejelentők egyik ügyvédje szerint a Credit Suisse új tulajdonosának, a UBS-nek akár 1,3 milliárd dollárjába is fájhat ez.

A szenátus nyomozói konkrétan azt állítják, hogy 2014 után a Credit Suisse munkatársai 25 amerikai család számára tették lehetővé, hogy több mint 700 millió dollárt helyezzenek el a bankban.

Azt hitték, hogy megúszhatják. (…) A kérdés nem az, hogy van-e még ilyen adócsalást elkövető svájci bank, hanem az, hogy melyek ezek a pénzintézetek.

– nyilatkozta a CNBC forrása.

A Credit Suisse volt munkatársai azt is elmondták, hogy nincsenek könnyű helyzetben a svájci bankárok. Folyamatosan nyomás alatt kell dolgozniuk, hiszen mindig új, gazdag ügyfelekre van szükség, így a források szerint nem meglepő, ha sokan csaláshoz folyamodnak. Bár az amerikaiak számára legális, ha külföldön tartanak vagyont, az amerikai adóhatóságnak, az IRS-nek tudnia kell erről, azaz be kell nyújtani az erre vonatkozó dokumentumokat. Az még nem világos, hogy a UBS ezért fog-e felelősséget vállalni, és az sem, hogy a bank vezetősége mennyit tudott ezekről az esetekről, bár a CNBC értesülései szerint a UBS tisztában volt a helyzettel.

Címlapkép forrása: Getty Images