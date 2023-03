Nehéz helyzetbe kerültek az amerikai kisbankok: máshová viszik a pénzt a betétesek

A Silicon Valley Bank összeomlása alternatívák keresésére ösztönözte a megtakarítókat, így a befektetők egyre inkább például a pénzpiaci alapok felé vették az irányt. Ez a trend azonban veszélyt jelent főleg a kisbankokra, de a pénzügyi rendszerre és a gazdaság egészére nézve is – írja a Bloomberg

Egyre kevésbé tűnik fenntarthatónak az, hogy a bankok a betéti kamatlábakat nulla százalék közeli százalékon tartják, mivel a Silicon Valley Bank, a Signature Bank és a Silvergate Capital pénzintézetekkel kapcsolatos problémák a befektetőket a jobb és biztonságosabb megtakarítási formák felé terelte. Ennek ellenére mégsem emelhetik meg a bankok a betéti kamatokat, mivel ahhoz, hogy jelentős előnyt tudjanak elérni a pénzpiaci alapokkal szemben, akkora emelésre lenne szükség, hogy az valószínűleg negatív hatással lenne a jövedelmezőségre, ami pedig a részvényárfolyamot is befolyásolná.

A bankcsődök rávilágítottak arra, hogy a felesleges készpénzt más, biztonságosabb helyen is elhelyezhetik, ahol ráadásul jobb kamatot is kaphatnak. Ez a trend inkább a kisebb bankoknak okoz nehézségeket, ezeket ugyanis a befektetők kevésbé gondolják biztonságosnak.

A kis hitelintézetek betétállománya március első felében 120 milliárd dollárral csökkent, míg a 25 legnagyobb banké 67 milliárd dollárral nőtt.

A nulla közeli betéti kamatlábakat sokáig természetesnek vették a piaci szereplők, ez akkor változott meg, amikor a Fed kamatemeléseinek hatására megnőtt a bankok költsége, majd ezzel együtt a hitelkamatok is.

A pénzpiaci alapokra azonban sokkal kevésbé érintették a Fed kamatemeléseinek negatív hatásai. Mára rekordösszeg, mintegy 5200 milliárd dollár halmozódott fel bennük, ami az előrejelzések szerint folytatódhat. A pénzpiaci alapok rövid lejáratú eszközökben, például kincstárjegyekben parkoltatnak készpénzt, majd a hozamot átadják a befektetőknek. Bár a bankcsődök miatti aggodalom enyhült, a befektetők a március 29-i héten is 66 milliárd dollárt tettek pénzpiaci alapokba. Érdekes tény, hogy azok a bankok, amelyek magasabb betéti kamatokat kínáltak (például az SVB és a Signature Bank), összeomlottak.

A betétek kivonásának pedig egy előre látható negatív hozománya az, hogy a kisebb bankoknak így nem biztos, hogy elegendő likviditása lesz a hitelezéshez. Ennek ellenére a hitelintézetek alig versenyeznek a pénzpiaci alapokkal: vagy nem tudnak, vagy nem akarnak betéti kamatot emelni, mivel még mindig rengeteg költséget szenvednek azokból az alacsony hozamú eszközökből, amelyekbe a Fed kamatemelései előtt fektettek be.

A banki hitelek kulcsfontosságú forrást jelentenek főként a kisvállalkozók számára, amelyek a magánszektorban dolgozó amerikaiak mintegy 46%-át foglalkoztatják. Az FDIC 2020-as jelentése szerint a legfeljebb 10 milliárd dolláros eszközállománnyal rendelkező kereskedelmi bankok a

kisvállalkozói hitelállomány 36%-át birtokolták, míg a teljes ágazaton belül a hitelállománynak csak a 15%-a volt náluk.

Egyelőre viszont úgy tűnik, hogy az amerikai hatóságoknak sikerült megfékezni a hatalmas betétkivonásokat. Az FDIC döntése, amellyel az SVB és a Signature Bank betéteseit teljeskörűen kártalanította, valamennyire visszaállította a bankokba vetett bizalmat. Egyes piaci szereplők szerint azonban ezek a lépések csak egy bizonyos ideig tarthatnak, és a pénzintézetekből továbbra is rengeteg pénzt fognak kivenni.

Az már a legutóbbi válságnál is egyértelmű volt, hogy válságos helyzetekben megemelkedhet a betétkivonások száma a bankoknál. Ilyenkor a pénzintézetek nagyobb mértékben támaszkodnak alternatív forrásokra, például az FHLB-rendszerre, amely egy olyan, 11 államilag támogatott bankból álló csoport, amely pénzintézeteknek is tud kölcsönt nyújtani. Néhányan megemelték a betéti kamatokat, azonban ez nem volt elegendő arra, hogy visszacsábítsák az ügyfeleket a pénzpiaci alapoktól. Ráadásul a kamatmarzsot is csökkenti, amely a bankok jövedelmezőségének egyik legfontosabb tényezője.

