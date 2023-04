Rendkívül veszélyes eszköz a kampány, érteni kellene, miről szól a biztosítás (Interjú)

Erőteljes konszolidáció zajlik a magyar biztosításközvetítői piacon a Hungarikum és más szereplők vezetésével, öregszik a szakma, és egyre erősebb az alulbiztosítottság problémája is, amivel foglalkozni kell. A biztosítókra kivetett rekord összegű különadót részben a közvetítők fizetik meg a csökkentett jutalékokon keresztül. Közeledik az első lakásbiztosítási kampány is, amely megosztja a hazai biztosítási piac szereplőit, utóbbival kapcsolatban két javaslatot is megfogalmaz interjúnkban Papp Lajos. A szakember hat év „kihagyás" után tért vissza a legnagyobb hazai alkuszszövetség, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnöki székébe, e kérdésekről mind beszélgettünk vele.

Portfolio: Sebestyén László távozásával, hat év után ismét Ön lett a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnöke. Miben más ma a biztosításközvetítői szakma helyzete, mint hat évvel ezelőtt?

Papp Lajos: Nagyon sok minden megváltozott: túl vagyunk egy világjárványon, amely felerősítette a digitalizációt, majd háború kezdődött a szomszédunkban, amely rátett egy lapáttal a piacot sújtó kárinflációra. A független biztosításközvetítők piacán konszolidációs folyamat indult:

számos kisebb cég gondolta úgy, hogy a megnövekedett terhek miatt egy nagyobb egységhez érdemes csatlakoznia, ezt egy hazai jogszabályváltozás is megkönnyítette.

Az adminisztrációs terhek most mások: hat évvel ezelőtt egy EU-s direktíva, az IDD forgatta fel az életünket, azóta ilyen horderejű EU-s jogszabály nem érkezett, most inkább a magyar kormány által támasztott új elvárások adnak munkát. Ami változatlan, az a biztosítások jelentőségének az alacsony szintű megértése a társadalomban. Ez folyamatos edukációs feladatot ad az alkuszoknak, és persze az egész biztosítási szakmának. A kommunikációt illetően pedig jelentős a kormányzat és a felügyelet felelőssége is.

Hasznos vagy káros az az integrációs, konszolidációs folyamat, amely zajlik a biztosításközvetítői piacon, elsősorban a Keszthelyi Erik által vezetett Hungarikummal az élen? Sok érdeksérelemmel járhat mindez.

Ahol verseny van, ott érdeksérelmek is mindig lesznek. A Hungarikum terjeszkedésével kapcsolatos negatív sokkon viszont már túl van a piac, a szereplők megnyugodtak, miután Keszthelyi Erik cégcsoportja szemmel láthatóan elérte akvizíciókkal azokat a piaci pozíciókat, amelyeket megcélzott. A folyamat azonban nem csak róluk szól, számos, tőlük továbbra is független cég is az integrálódás mellett döntött, ami természetes piaci átrendeződést jelent. Minden ilyen változásnak megvannak a kockázatai: ha egy kisvárosban vagy faluban működő helyi alkusz jól csinálja, amit csinál, és az integrációval elvész a személyes kiszolgálás egy digitálisan kevésbé aktív helyi ügyfélkör számára, akkor kárt szenved a vidéken nagyon is létező szakmai sokszínűség, szakértelem, és ez problémát jelent. Nem ez azonban az általános: a szakma rendben van, kicsi és nagy hazai cégek, multinacionális vállalatok továbbra is működnek a piacon, és sokkal jobban végzi a munkáját a piac, mint ahogy a közvélemény hajlamos azt megítélni.

A biztosítási szektort túladóztatja a kormány minimum 2022 nyara óta, márpedig az új pótadót a biztosítók a közvetítők javadalmazásában is kénytelenek arányosan érvényesíteni, magyarán a kisebb jutalékalap miatt csökkennek a jutalékok. A 2021-es adatok szerint a független biztosításközvetítők jutalékbevétele nagyjából a biztosítói díjbevételek 8%-ára rúg. Kijelenthető, hogy az idén mintegy 85 milliárd forintra rúgó pótadóból arányosan, mintegy 6-7 milliárd forinttal veszik ki a részüket az alkuszok?

Valahogy így, igen. Kétféle meglátás csap itt össze. Az egyik arra hívja fel a figyelmet, hogy árbevétel alapú adóról beszélünk, tehát semmi köze a profithoz, nemhogy az extraprofithoz, ráadásul a közvetítői piac jobbára nem multikból, hanem kis- és középvállalkozásokból áll. Ez alapján nem tartják jogosnak az alkuszok, hogy őket is terhelje az adó. A másik megközelítés az, amelyet én szintén megértéssel fogadok, ennél elfogadóbb. Ez lényegében arról szól, hogy

mi, biztosítók és közvetítők, együtt sírunk, együtt nevetünk: a közvetett díjazáson keresztül az alkuszok is viselik a rájuk eső részt.

A nem-életbiztosítási termékeknél közvetlenül az év végén 7-ről 12 százalékra felemelt, díjbevételre vetített adókulcs valóban nagyon-nagyon magas. Veszélyes azt gondolni, hogy a biztosítók nulla közeli eredménye vagy veszteséges működése bárki számára jó lenne, és hogy a kieső tőkét a biztosítói tulajdonosok korlátlanul pótolni fogják. A magas hozamkörnyezet miatt megemelkedő pénzügyi eredmény csak átmeneti, törékeny és részletes kompenzációt nyújt erre nekik. A kormányzatnak jó lenne megértenie tehát, hogy a biztosítás egy nagyon speciális szakma, amelyben nem lehet rángatni az istrángot. Fontos alapigazság, hogy az egészséges cégmodell elengedhetetlen kelléke a pozitív technikai eredmény, Amikor a szektor újraszabályozásáról és megadóztatásáról van szó, nem a régi Brokernetből, és nem is a bankszakmából kell kiindulni, mert egyikhez sem hasonlítunk.

Milyen kihívások elé állítják a lakásbiztosítási szabályozás változásai az alkuszokat, és mit vár a jövő márciusi lakásbiztosítási kampánytól?

Úgy látom, hogy olykor még a jogszabályalkotó számára is problémát jelent annak értelmezése, hogy mi az értéke egy biztosításnak. Az egy időpontra koncentrált árverseny a fogyasztó számára a biztosítás egyetlen, és korántsem legfontosabb elemét, a díjat helyezi a középpontba. Márpedig nem az ár, vagyis a biztosítási díj az érték, hanem a biztosítási összeg, a fedezett kockázatok köre, az adott biztosító szolgáltatási hajlandósága és képessége. Egy biztosítás igazi fokmérője az, mi történik kár esetén. Ma már Magyarországon rendkívül jó a lakásbiztosítások szolgáltatási, kárrendezési színvonala, hozzáteszem, nem volt ez mindig így.

A kampány rendkívül veszélyes eszköz, különösen a biztosítási területen, ezt egyébként már láttuk a kötelező gépjárműbiztosítások területén is, ahol végül győzött a józan ész, és megszűnt a nagyon koncentrált év végi verseny.

Én két dologra figyelnék nagyon: egyrészt, hogy

a rendkívüli felmondási lehetőség szorosan kapcsolódjon össze az új biztosítások megkötésével, mert a végén még kevesebb biztosított ingatlanunk lesz, mint ahogy elindultunk,

vagyis csökken a nemzetközi összevetésben egyébként egészen magas hazai lakásbiztosítási penetráció. Másrészt belefoglalnám a jogszabályba, hogy

kizárólag minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításra (MFO) lehessen átváltani. Ez egy sztenderd, minőségi szolgáltatást biztosító termékre való tömeges átváltást jelentene, kizárva annak lehetőségét, hogy lebutított, alacsony díjas lakásbiztosításokkal árasszuk el a piacot.

Ha valamire, akkor arra jó alkalom lehet a kampány, hogy ezek az MFO-termékek népszerűbbé váljanak. Ugyanakkor ez a terület a biztosítóktól még komoly fejlesztést kíván: jelentős részük, talán a biztosítók fele, még mindig nem biztosítja az alkuszok számára a webszervizt, enélkül viszont az adott biztosító MFO termékét nem lehet hatékonyan bemutatni, azaz beépíteni az összehasonlító felületbe, így érdemi értékesítés a gyakorlatban nem is lehetséges.

Konferenciáról konferenciára előkerül problémaként a biztosításközvetítői szakma elöregedése. Mekkora a baj, és szövetségi elnökként tud-e valamit tenni, hogy megfordítsák a trendet?

Az elöregedés létező probléma, amellyel nyilvánvalóan foglalkozni kell. Nem arról van szó, hogy ne lenne meg a digitális élmény, amellyel meg lehetne nyerni a fiatalokat: a magyar biztosítási szakma korszerű digitális eszközöket használ, aminek csak lökést adott, hogy a járvány hatására évekig halogatott fejlesztéseket is megvalósítottak a biztosítók, hiszen a szükség nagy úr. A fiatalok valóban korszerű körülmények között dolgozhatnak akár egy biztosítónál, akár egy közvetítőnél. Ugyanakkor sok ebben a szakmában a „meló”: aki fiatalon szeretne sikeres tanácsadó lenni, megcélozva egy biztos megélhetést jelentő pozíciót, annak rengeteg energiát, munkát kell beletennie, és folyamatosan képzéseken kell részt vennie. Nem ígérhetünk tehát kényelmes előrelépést. A fiatalok megnyerése szerintem alapvetően kommunikációs és edukációs kérdés, a pénzügyi tudatosságnak az iskolában kellene kezdődnie. Ha a biztosítási pótadót edukációra fordítottuk volna, az nagyon sokat használt volna a piacnak, ehelyett kis lépésekkel próbáljuk megfordítani a trendet.

A magas infláció miatt még forróbb téma ma az alulbiztosítottság, mint korábban. Mekkora felelősségét látja ebben a témában a közvetítőknek, és mit tehetnek a probléma leküzdéséért?

Tény, hogy minél nagyobb egy ügyfél, annál jobban megéri foglalkozniuk a biztosítóknak és a közvetítőknek is az adott szerződés esetében az alulbiztosítottság problémájával, de maguk a nagyvállalatok illetékes operatív, pénzügyi vezetői is igénylik ezt, felelősségi körükhöz tartozik a biztosítások karbantartása. Náluk tehát ez kisebb probléma, mint ahogy egyébként véleményem szerint 2021 környékéig a lakossági vagyonbiztosítások esetében sem volt az alulbiztosítottság jelentős gond, hiszen a biztosítók megfelelően indexálták a szerződéseket. Az, hogy ehhez képest egyre inkább az alulbiztosítottságról kell most már beszélnünk, nemcsak a felpörgő inflációval magyarázható, hanem az anyagi gyarapodással és a technológia változásokkal is: a napelemek, az új fűtési rendszerek, az energiatakarékosságot szolgáló megoldások mind növelhetik egy ingatlan biztosítandó vagyonelemeinek a számát és értékét, ami miatt a lakásbiztosítás megújításra szorul.

Az alulbiztosítottság mellett az alacsony biztosítási penetráció is probléma Magyarországon. Mit tudnak tenni ennek növeléséért az alkuszok?

Mindenképpen sokat kell ezért tenni, ez egy össznépi feladat. A biztosításnak a sajátosságaiból fakadóan nagyon fontos társadalmi szerepe van. A casco klasszikusan olyan terület, amelyen növelni kellene a penetrációt, mert a magyar személygépjárművek kevesebb mint egyötöde biztosított vagyoni kár ellen. Itt az a probléma, hogy nagyon öregszik a hazai gépjárműpark, pedig már évekkel ezelőtt azt gondoltuk, visszafordul a folyamat. Nagyon összetett a kérdés, mert hiába kínálok én egy ár-érték arányban jó biztosítást, ha nem lesz érdeklődés iránta. Aki keveset szán az autójára, az keveset fog a biztosításra is, ez a sajnálatos tapasztalat. Pedig elvben annak kellene tudatosabbnak lenni, akinek jobban szorít a cipő.

Egy másik nagy alkusszövetség is működik a piacon, a MABIASZ. Van-e rivalizálás vagy éppen együttműködés Önök között, változhat-e a kapcsolatuk a következő években?

Valóban a FBAMSZ és a MABIASZ a két erős alkuszszervezet. A viszonyunk mindig nagyon korrekt volt, nem tekintettünk versenytársként egymásra. Szakmailag nagyon sokat egyeztetünk, és általában egységes álláspontot sikerült kialakítanunk az elmúlt években a biztosításközvetítői szakmában dolgozók érdekében. Nem is nagyon tudnék olyan esetet említeni, amelyben a felügyelet vagy a minisztérium felé ellentétes álláspontot képviseltünk volna. Már egyeztettünk arról, hogy érdemes lenne újra, ha úgy tetszik, egy kicsit szorosabbra formálni az együttműködésünket.

Középtávon számomra a fúzió is elképzelhető, ez kifejezetten célként lebeg előttem.

Az első lépés a szakmai munka teljes összehangolása lenne, erre egy jó lehetőséget biztosít a FBAMSZ és az MNB között nemrég megkötött stratégiai együttműködés. Ez a szoros együttműködés lenne új, kétéves elnöki ciklusom egyik célkitűzése. A másik pedig az, hogy végre társadalmi jelentőségének megfelelően beszéljünk a biztosítási a szakmáról, úgy ahogyan azt most ebben a beszélgetésben mi is megkíséreltük.

Fotók: Mónus Márton / Portfolio