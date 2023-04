Betört Magyarországra a népszerű fintech, amely felszámolná a befektetőket terhelő rejtett díjakat

Portfolio 2023. április 04. 10:00

A Lightyear európai befektetési platform ma jelentette be magyarországi indulását. A platform többvalutás számlát kínál, amin keresztül az ügyfelek eurós, dolláros, fontos, és forintos számlán is tarthatják pénzüket. Ezen számlák között valódi árfolyamon válthatják át a pénzüket, és rejtett díjak nélkül fektethetnek be világszerte.