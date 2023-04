Eladásra kínálják a becsődölt Signature Bank hiteleit

Nyáron indítják el a közelmúltban bedőlt Signature Bank mintegy 60 milliárd dollár értékű portfóliójának értékesítési folyamatát – jelentette be az amerikai betétbiztosító (FDIC) hétfőn.

Az FDIC azt közölte, hogy várhatóan a nyáron kezdi meg a nemrég becsődölt Signature Bank 60 milliárd dollár értékű hitelportfóliójának eladását. A portfólió nagyrészt ingatlan-, vállalati, valamint kisebb részben jelzáloghitelekből áll - írja a Reuters.

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, a másik bedőlt amerikai pénzintézetet, a Silicon Valley Bankot a First Citizens bank vásárolta meg, az értékpapír-portfóliójának megvételét azonban elutasította. Ugyanígy járt el a Signature Bank hiteleinek és betéteinek új tulajdonosa, a New York Community Bank is.

A betétbiztosító közleménye szerint a Newmark & Company Real Estate nevű céget bízták meg azzal, hogy tanácsadóként járjon el a hitelportfólió eladás során.

Címlapkép forrása: Getty Images