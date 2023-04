Tényleg rablás folyik Magyarországon? Kiszámoltuk, miért kérik vissza a bankok a hitel dupláját

Sokszor felvetődik a kérdés, miért lehetséges az, hogy a bankok akár a felvett hitelösszeg dupláját is visszakérik, holott a kamat csak 8-10 százalék körül mozog. Bár észszerű lenne azt gondolni, hogy ilyenkor a hitel teljes költsége száz százalék, ami nem igazán van összhangban a kamattal, a valóságban ez a dolog nem ilyen egyszerű. Ebben a cikkben azt vesézzük ki, hogy mitől függ a hitelek teljes visszafizetendő összege, és miként tudjuk azt csökkenteni – még ha nem is mindig éri meg igazán.

Az elmúlt hónapokban megemelkedett kamatlábak jelentősen megnövelték egy hitelfelvétel költségeit. Míg két évvel ezelőtt akár 4-5%-os kamaton is lehetett lakáshitelt kapni, most ennek a dupláját, 8-10%-ot kell megfizetnünk. A kamat viszont nemcsak a törlesztőrészletre nyomja rá a bélyegét, hanem erőteljesen felpumpálja a teljes visszafizetendő összeget is. A mostani helyzetben sokan érezhetik magukat átverve, amikor csak 20 millió forintot szeretnének felvenni, jelen állás szerint 20 év alatt azonban több mint 40 millió forintot fizetnek vissza a banknak összesen. A kamatot és a teljes visszafizetendő összeget azonban nem érdemes összehasonlítani, mivel - bár van hatásuk egymásra - teljesen különböző mutatók.

Több év, több pénz

A titok az annuitásban rejlik: ebben a hiteltípusban addig, ameddig a kamat (és az esetleges rendszeres díj) ugyanannyi, a törlesztőrészlet is fix marad. A törlesztőrészletet két dolog alkotja:

a tőketörlesztés , azaz a felvett összeg visszatörlesztése,

, azaz a felvett összeg visszatörlesztése, a kamat- és díjtörlesztés, azaz a bank által a hitelre felszámolt kamat és díj törlesztése (a rendszeres díj az új lakossági hiteleknél már nem jellemző).

A kettő aránya akkor is folyamatosan változik, amikor a törlesztőrészlet végig ugyanannyi marad, az annuitás ugyanis egyszerre két dolgot biztosít:

a fix havi törlesztőrészletet (vagyis a havi tőke- és kamattörlesztés állandó összegét), valamint

(vagyis a havi tőke- és kamattörlesztés állandó összegét), valamint azt, hogy az aktuálisan fizetett kamat mindig a fennálló tőketartozással arányos.

A legfontosabb dolog, hogy a kamatot a bankok évesítve adják meg: 8%-os kamatnál csak akkor lesz a hitel költsége 8%, ha azt egy évre vesszük fel, 20 éves futamidőnél pedig minden év minden hónapjában rászámolják az aktuális tőketartozásra az éves kamat egytizenketted részét. Éppen ezért van az, hogy a futamidő növelésével bár a törlesztőrészlet csökken, a teljes visszafizetendő összeg nő, hiszen a tőketartozást lassabban fizetjük ki, a kamatot pedig több éven keresztül számítják rá az aktuális tőketartozásra.

A teljes visszafizetendő összeg a pénz időértéke miatt lehet jóval nagyobb a felvett hitelnél: nem egy év után, hanem csak 10-30 év múltán fizetjük vissza a lakáshiteleket, és ezen időszak alatt a bank pénzét használjuk. A kamatfizetési kötelezettség ezért nemcsak a tőkével, hanem az idővel is arányos.

Az alábbi ábrán az látható, hogy egy 20 millió forintos, 20 évre felvett, végig fix 8%-os kamatozású hitelnek a törlesztőrészletét milyen arányban teszi ki a tőke, illetve a kamat törlesztése, és az hogyan változik a hitel vége felé haladva. Jól látszik, hogy a futamidő elején a törlesztőrészletnek csak körülbelül a 20%-a megy a tőke visszafizetésére, a 20. év végén viszont már szinte minimális a kamatfizetés.

A kamat és a teljes hiteldíj mutató (THM) között az a különbség, hogy míg előbbi csak a kölcsönvett pénzért fizetett ár, utóbbi minden költséget tartalmaz, amely a hitel felvételével kapcsolatos (pl. értékbecslés, hitelbírálat). Mivel ezek nagyrészt egyszeri költségek, a teljes visszafizetendő összegre pedig nincsenek nagy hatással, ezeket nem vettük számításba a kalkulációk elkészítésekor.

Nézzünk néhány konkrét példát!

A legegyszerűbb eset az, amikor a hitel végig fix kamatozású, hiszen így a törlesztőrészletet nem kell újrakalkulálni a futamidő közepén. Az első számításban 8%-os, végig fix kamatozással 20 millió forintot 20 évre vennénk fel. A törlesztőrészlet itt 170 ezer forint körül mozog, ennek a tőkerésze az első hónapban alig 34 ezer forint, de az utolsó, 240. hónapban már a 170 ezer forintból 169 ezer a tőketartozást csökkenti, a kamat tehát ilyenkor már elenyésző, mivel a teljes tőketartozás már az utolsókat rúgja.

Mivel a törlesztőrészletnek eleinte kisebb hányadát teszi ki a tőke, és nagyobb részét a kamat visszafizetése, a tőketartozásunk a futamidő elején lassabban csökken, majd a vége felé egyre gyorsul. Emiatt hiába járunk a futamidő felénél, a tartozásunk a bank felé nem 10 millió forint lesz, hanem 14 millió. Ez akkor számít a leginkább, ha a kamatperiódus nem végig fix, hanem például a 10. évben változik, hiszen ilyenkor a 14 millió forintos tartozásra fogják kiszámolni az új törlesztőrészletet. A futamidő hatását a legjobban az mutatja, hogy a 20 millió forintos összegű, 8%-os kamatozású hitelt

20 ÉVRE FELVÉVE KICSIT TÖBB MINT 40 MILLIÓ FORINTOT KELL VISSZAFIZETNÜNK, MÍG 15 ÉVES FUTAMIDŐNÉL majdnem 6 MILLIÓVAL KEVESEBB, 34,4 MILLIÓ FORINT LESZ A TELJES VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEG.

Ha pedig úgy döntünk, hogy a hitelt csak 10 évre vesszük fel, a teljes visszafizetendő összeg jelentősen lecsökken: ekkor a 20 millió forinton felül "csak" 9 millió 118 ezer forintot kell kifizetnünk kamatköltségként. A futamidő változása hatással van a tőketartozás csökkenésének sebességére is: amennyiben rövidebb időre vesszük fel a hitelt, a kamatot kevesebb ideig számítják rá az aktuális tőketartozásra, így az gyorsabb ütemben fog elfogyni, amit az ábrán a vonalak görbülete mutat meg.

A teljes visszafizetendő összegre persze a kamatnak is hatása van, ha a hitelt 8% helyett például 4%-kal vesszük fel, a teljes visszafizetendő összeg 29,1 millió forintra csökken 20 éves futamidőnél. A kamat az aktuális tőketartozás csökkenésének sebességét is befolyásolja: ha magasabb a kamat, értelemszerűen a a törlesztőrészlet nagyobb részét teszi ki a kamatfizetés, ezért az aktuális tőketartozás is lassabban kezd apadni, és a vége felé gyorsul fel.

Persze nem mindig ilyen egyszerű...

Bár egyre nagyobb a végig fix kamatperiódusú hitelek aránya, még mindig rengeteg olyan hitelt vesznek fel a magyar lakosok, amelyeknél 5 vagy 10 év után új kamatot állapítanak meg, és a törlesztőrészletet újraszámítják. A teljes visszafizetendő összeg ilyenkor értelemszerűen lefele és felfelé is változhat az új kamattól függően.

Az alábbi ábra jól szemlélteti azt, hogy egy 20 millió forintos, 20 évre felvett hitelnél mennyit számít az időközi változás: a számításunkban az első 10 év 4%-on futott, a másik fele azonban a kamatkörnyezet változása miatt már 12%-on. Így nem csak a törlesztőrészlet ugrott meg jelentősen, a kezdeti 121 ezerről 171 ezer forintra, hanem a részleten belüli kamatfizetés aránya is, ami miatt a tőketartozásunk is lassabban csökkent, mint eredetileg. A teljes visszafizetendő összeget nézve viszont itt jobban jártunk, mint a végig fix kamatozású hitel esetében, mivel itt összesen 35 millió forintot fizettünk vissza a banknak. Ez azért lehet így, mert

eleinte a nagyobb tőketartozásra fizettünk kisebb kamatot, majd a kamatemelkedés már csak a kisebb tőkére volt negatív hatással, így a visszafizetendő összeg is kevesebb lett.

Megéri a futamidővel játszani?

Az világosan látszik tehát, hogy az eddig felsorolt tényezők mellett az is nagyban befolyásolhatja a teljes visszafizetendő összeget, ha időközben a hitel kamata változik. Azért, hogy látszódjon, mekkora hatással van a különböző konstrukciókra a futamidő, a kamat, illetve annak változása, az alábbi ábrán több helyzetet is ábrázoltunk. Érdekes, hogy a 20 éves futamidejű, 4%-on futó hitelnél közel ugyanannyit fizetünk vissza, mint a 8%-os kamatozású 10 éves hitelnél. Az is szembetűnő, ha a 10 éves futamidő felénél 4%-ról 12%-ra emelkedik a kamat, csak egy hajszálnyival lesz több a teljes visszafizetendő összeg, mintha a hitel ugyanerre a futamidőre végig fix 4%-os kamaton futott volna.

Általános tévhit, hogy a futamidő a törlesztőrészlettel fordítottan arányos, azaz, ha megduplázzuk a futamidőt, a törlesztőrészlet a felére fog csökkenni. A valóság ezzel szemben az, hogy a 10 éves futamidejű, végig fix 8%-os lakáshitelek törlesztőrészlete 242 ezer forint, ha pedig a futamidő kétszer annyi, a törlesztőrészlet 50% helyett csak 30%-kal esik vissza, ami 167 ezer forintot jelent. A teljes visszafizetendő összegnél is hasonló a helyzet: a 20 éves futamidőnél 40,1 millió forintot kell összesen a banknak visszafizetni, 10 évesnél pedig 29,1 milliót, ami 27,5%-os csökkenésnek felel meg.

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy

NEM A TELJES VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEG ALAPJÁN ÉRDEMES HITELT VÁLASZTANI,

hanem inkább vegyük figyelembe

a törlesztőrészletet: ha megengedhetjük magunknak, hogy magasabbat fizessük, és nincs más befektetési lehetőségünk, ahol a magasabb törlesztőrészletet jobban kamatoztathatnánk, érdemes a rövidebb futamidőt és a magasabb törlesztőt választani, hiszen ezzel minimalizáljuk a kamatköltséget,

ha megengedhetjük magunknak, hogy magasabbat fizessük, és nincs más befektetési lehetőségünk, ahol a magasabb törlesztőrészletet jobban kamatoztathatnánk, érdemes a rövidebb futamidőt és a magasabb törlesztőt választani, hiszen ezzel minimalizáljuk a kamatköltséget, a futamidőt: ha például tudjuk, hogy egy bizonyos időn belül elköltöznénk, emiatt hamarabb visszafizetnénk a teljes hitelösszeget, érdemesebb a rövidebb időre felvenni azt,

ha például tudjuk, hogy egy bizonyos időn belül elköltöznénk, emiatt hamarabb visszafizetnénk a teljes hitelösszeget, érdemesebb a rövidebb időre felvenni azt, értelemszerűen a kamatot: hiszen a kamat emelkedése együtt jár a törlesztőrészlet, ezzel együtt pedig a költségünk növekedésével,

hiszen a kamat emelkedése együtt jár a törlesztőrészlet, ezzel együtt pedig a költségünk növekedésével, a kamatperiódust: ha az rövid, és a hitel kamata gyakrabban változik, egy emelkedő kamatkörnyezetben akár jelentősen megugorhat a törlesztőrészlet.

Címlapkép forrása: Getty Images