Hamarosan eltűnik a tőzsdéről a nagy múltú svájci bank

A Credit Suisse felvásárlása nagy kihívás a UBS számára, de a bankmentés egy mérföldkő is egyben a bankszektor történetében – közölte a UBS vezetősége a bank éves közgyűlésén a Reuters tudósítása szerint.

Colm Kelleher, a UBS elnöke a bank éves közgyűlésén igyekezett megnyugtatni a befektetőket. A Credit Suisse felvásárlását úgy jellemezte, mint „két globálisan jelentős bank első egyesülése”, majd hozzátette, hogy

Ez új kezdetet és hatalmas lehetőségeket jelent az egyesült bank, valamint az egész svájci bankszektor számára.

Az elnök azt is közölte, hogy a tranzakció lezárultával megszűnik a Credit Suisse részvényekkel való kereskedés lehetősége.

A Credit Suisse-t még múlt hónapban kellett megmentenie a UBS-nek egy svájci hatóságok által összeállított csomagban. A lépés sokakat feldühített Svájcban, a gfs.bern politikai kutatócég felmérése szerint a svájciak többsége nem támogatta az ügyletet, a Credit Suisse keddi utolsó közgyűlésén pedig rendőri jelenlét is kellett, mivel a vezetőség félt a részvényesek haragjától.

A UBS 2022-re vonatkozóan 6,9 milliárd svájci frankos nettó nyereségről számolt be, és a vagyonkezelési üzletágban is növekedést tudott elérni. Most azt vizsgálják, hogyan tudják hatékonyan integrálni a Credit Suisse-t a pénzintézetbe, anélkül, hogy az meggyengítené a UBS-t. Az első lépéseket már megtették: Rolf Hamers helyére Sergio Ermottit hívták vissza vezérigazgatónak, az igazgatóság szerint ugyanis Ermottinak nagyobb tapasztalata van a felvásárlásokban.

Hamers most szólt utoljára a részvényesekhez, és kijelentette, hogy a bank szemszögéből most a felvásárláson lesz a hangsúly, a Credit Suisse felvásárlása pedig nagy kihívás lesz.

Az UBS részvényárfolyamában jelentős ugrásokat tapasztalhattunk az elmúlt hónapban, jelenleg pedig 0,11%-os mínuszban áll az előző napi záráshoz képest, ami nem tekinthető nagy elmozdulásnak.

