Egy dolog mentette meg az amerikai bankbetétesek pénzét

Az elmúlt hetek bankcsődjei sokaknak felhívták a figyelmét arra, hogy nem biztos, hogy egy helyen tartani a megtakarításokat a legjobb befektetési döntés, érdemes diverzifikáltabb megoldásban gondolkodni. A Silicon Valley Bank és a Signature Bank eseményei után rengetegen aggódni kezdtek, hogy a csődbe ment hitelintézeteknél tartott pénzeiket teljesen elveszíthetik, a jó hír azonban az, hogy egy amerikai intézménynek köszönhetően egy bizonyos szintig minden betétes kaphat kártalanítást.

Bár nem túl gyakori, előfordulnak néha a történelemben bankcsődök, amihez meggondolatlan hitelezési gyakorlat vagy nem megfelelő likviditáskezelés is vezethet. Tegyük hozzá, hogy 2008-at követően Amerikában és Európában is szigorúbb bankfelügyeleti előírások és ellenőrzések valósultak meg, így egy rendszerszintű bankválság kialakulásának az esélye valóban kevés. Ettől még megtörténhet a baj, ahogyan azt márciusban több kisebb amerikai banknál is láthattuk. Ilyenkor van nagyon fontos szerepe a betétesek kártalanításában a betétbiztosítónak, amely szerepet Amerikában a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tölt be.

Automatikusan történik a kártalanítás

Az FDIC biztosítását az amerikai ügyfelek automatikusan igénybe tudják venni, amennyiben egy betétbiztosítást nyújtó banknál nyitnak számlát (gyakorlatilag szinte mindegyik banknál van betétbiztosítás). A legtöbb betéttípusra érvényes egy 250 ezer dolláros limit, azaz eddig kártalanítják a betéteseket, a határ feletti értéket azonban általában nem kapják vissza (kivételt képeznek ez alól a nemrég csődbe ment SVB és a Signature Bank ügyfelei, akik a betétjeik teljes értékét visszakapták). Így biztosítva vannak többek között például a folyószámlákon, a takarékszámlákon és a pénzpiaci számlákon elhelyezett betétek is.

Az amerikai betétbiztosító rendszeresen felülvizsgálja a bankok pénzügyi helyzetét, hogy biztonságosan és megbízhatóan tudjanak működni. Amikor egy bank csődbe megy, az FDIC-nek jogában áll átvenni és felszámolni a csődbe jutott bankot,

amelynek eszközeit általában értékesíti, és a bevételt a betétesek (akár limit feletti) kifizetésére fordítja.

Amikor egy bank becsődöl, az FDIC kártalanítási folyamata automatikusan működik, azaz az ügyfeleknek semmit sem kell tenniük, hogy visszakaphassák a pénzüket. Alapvetően két módszerrel történhet a betétek visszafizetése:

Felvásárlás : a bajba jutott bankot átveszi egy egészséges pénzintézet, így a csődbe ment bank betétesei szinte azonnal az új bank ügyfeleivé válnak, így könnyedén hozzáférhetnek a pénzükhöz.

: a bajba jutott bankot átveszi egy egészséges pénzintézet, így a csődbe ment bank betétesei szinte azonnal az új bank ügyfeleivé válnak, így könnyedén hozzáférhetnek a pénzükhöz. Közvetlen kifizetés: ha a bajba jutott bank betéteseinek átvételére nincs jelentkező, az FDIC közvetlenül, csekken fizeti ki a betétekben tartott összegeket. Az ilyen kifizetések általában a bank bezárását követő néhány napon belül megkezdődnek.

Innen lesz pénze a betétbiztosítónak

Az FDIC egy állami hatóság, viszont nem az amerikai kormány finanszírozza. A betétbiztosító pénzét a bankok adják: minden hitelintézetnek egy biztosítási díjat kell fizetnie az FDIC-nek, amelynek az összértéke több tízmilliárd dollár is lehet. Ebből építik fel azt a biztosítási alapot, amelyet aztán a betétesek kártalanítására használnak fel.

A biztosítási díjat a betétek összértéke alapján határozzák meg: a bankoknak minden 100 dollár, náluk elhelyezett betét után egy bizonyos összegű díjat kell fizetni. Ez a legkisebb bankoknál 2,5 és 18 cent között mozog, de a nagyobb bankoknál akár 32 cent is lehet. A legnagyobb, legbonyolultabb szerkezeti struktúrával rendelkező pénzintézetek pedig akár 42 centet is fizethetnek minden 100 dollár után. A díj – bár elenyészőnek tűnhet – a hatalmas betétállománynak köszönhetően jó bevételi forrást jelent az FDIC számára. A Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődje után azt is bejelentették, hogy a két bank betéteseit nemcsak a 250 ezer dolláros határig, hanem teljesen kártalanítják, ezzel megerősítve a befektetők bankokba vetett bizalmát.

Az FDIC korábbi becslése szerint az SVB-nél 20 milliárd dollárnyi betét volt elhelyezve, ebből 18 milliárd az, ami alapesetben nem lenne biztosítva, a Signature Bank ügyfeleinek kártalanítása pedig összesen 2,5 milliárd dollárba kerülhet. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az FDIC ezt a költséget várhatóan nem fogja lenyelni, hanem extra illetéket fog a csődök miatt felszámolni a bankoknak, ezzel mérsékelve a veszteségét. A betéteseknek ugyan közvetlenül nem kell díjat fizetni azért, hogy a pénzük biztosítva legyen, a bankok a legtöbb díjhoz hasonlóan gyakran ezt a költséget is az ügyfelekre terhelik.

