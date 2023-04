Vezérigazgatót cserél a svéd nyugdíjalap, miután kétmilliárd eurót bukott a bankcsődökön

A legnagyobb svéd nyugdíjalap vezérigazgatója, Magnus Billing kénytelen volt lemondani, miután az Alecta a három bajba jutott amerikai bank egyik legnagyobb európai áldozata lett. Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, a nyugdíjalap korábban hatalmas összegekkel szállt be nemrég bajba jutott három amerikai bankba, az elszenvedett veszteség pedig összesen a kétmilliárd eurót is megközelítette.

Az Alecta vesztesége felháborodást váltott ki Svédországban, mivel korábban azért szállt ki két svéd pénzintézetből, mivel úgy gondolták, hogy a startupokkal és kriptopiaccal többet foglalkozó SVB és Signature Bank jobb megtérülést fog hozni.

Az Alecta közleménye szerint jelenleg azon dolgoznak, hogy visszaállítsák a nyugdíjalapukba vetett bizalmat, ennek pedig első lépése egy új vezérigazgató kinevezése. Ideiglenes vezetőnek az eddigi vezérigazgató-helyettest, Katarina Thorslundot nevezik ki, de folyamatosan keresik az új embert a megüresedett pozícióra.

Címlapkép forrása: Getty Images