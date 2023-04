Bankválság után bankrészvénybe fektetni: őrültség?

Az elmúlt másfél hónap turbulensre sikeredett a bankszektorban. Az Egyesült Államokban a 16. és a 29. legnagyobb bank ment csődbe, az SVB Financial Group és a Signature Bank, Európában a Credit Suisse háza táján voltak komolyabb gondok, ami miatt svájci nemzeti banki segítséggel felvásárolta a legnagyobb svájci bank, a UBS. Vajon ebben a kiélezett helyzetben a befektetőknek érdemes bankrészvényekben gondolkodniuk? Elképesztő kockázatot vagy óriási profitpotenciált vállalnak azzal, ha most bankrészvényekbe fektetnek?

Melyik banki szegmensben alakult ki a válság, és mi ennek a következménye?

A leginkább bajba jutott szegmens a bankszektoron belül a regionális bankok voltak. Ennek az az oka, hogy ezek kisebb betét- és hitelállománnyal rendelkező bankok, kevesebb ügyféllel és kisebb mozgástérrel rendelkeznek, mint nagyobb társaik. A regionális bankokat érintő válságot részben az amerikai jegybank agresszív kamatemelése okozta. A regionális bankok a betétek és eszközállományuk jelentős részét hosszú lejáratú állampapírokban, jelzáloglevelekben tartották a 2010-es évek kezdete óta. Ameddig az állampapírokat a lejáratig tartották, addig nem érintette őket az évek során az árfolyam fluktuációja. Ez a helyzet kezdett el megváltozni nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor a jegybank agresszív kamatelemésének köszönhetően az állampapírhozamok elkezdtek emelkedni, és ennek köszönhetően az árfolyamok jelentősen visszaesni. A Signature Bank negyedik negyedéves jelentésében már látszódott ez a helyzet, hiszen állampapírok árfolyamváltozásán és a jelzáloglevek árfolyamesésén már több mint 11%-os veszteségük volt. Mindez akkor még csak papíron, hiszen ezek nem realizált veszteségek voltak.

Majd 2023 elejétől kezdve a betétesek a befektetett pénzüket elkezdték kivenni, hogy jobb hozamot érhessenek el, mint a számlán tartott pénz esetén. Az állampapír-árfolyamon elszenvedett veszteséget pedig kénytelenek voltak realizálni, hogy a betéteseknek vissza tudják fizetni a betett tőkéjüket, ezzel a papíron lévő állampapír- és jelzáloglevél-veszteség egy csapásra realizált veszteséggé vált. Erre már nem volt megfelelő céltartaléka sem a Silicon Valley Banknak, sem a Signature Banknak, ezért csődvédelmet kértek.

Ráadásul a kisebb bankokra kevesebb jogszabályi előírás vonatkozik, mint a legnagyobbakra, ami szintén okozója lehetett a mostani bankválságnak. A 2008-as válságot követően a bankszektorban komoly fékeket és szabályozásokat vezetett be az amerikai törvényhozás annak érdekében, hogy a 2008-ashoz hasonló helyzet ne következhessen be a jövőben. Ez volt az ún. Dodd-Frank Törvény 2010-ben. Ez a törvény komolyan szigorította a banki működést. A bankok kötelező tartalékrátáját megemelte, a bankok saját befektetéseit korlátozta, a jutalékokat lecsökkentette és az érdekellentéteket megpróbálta enyhíteni. Ezenfelül minden bank, melynek az eszközállománya 50 milliárd dollár felett volt további szigorításokkal nézett szembe és további jogszabályoknak kellett, hogy megfeleljen. Ezt a kitételt szüntette meg egy 2018-as módosítás, amely ezt a határértéket feljebb emelte 250 milliárd dollárra, így a közepes bankok és regionális bankok kevesebb szabályozással tudtak tovább működni. Ez rövid távon piacbarát intézkedés volt, hiszen megindulhattak a felvásárlások a kisebb bankok között, egy válsághelyzet esetén viszont végzetes is lehet ez a lazább szabályozás, mint ahogy azt az elmúlt hónapokban láthatták a befektetők.

A regionális bankok részvényei (és betétállománya) óriási esést könyvelhettek el március elejétől. A Western Alliance több, mint 50%-ot esett pár nap leforgása alatt, sőt, még az egyik legnagyobb regionális bank, a US Bancorp is több mint 35%-os esésen van túl. Ezzel szemben a legnagyobb bankok 12-18%-os esésekkel átvészelték ezt a turbulens időszakot. Ennek az egyik oka, hogy tőkeerősségben magasan a regionális banki szintek fölött vannak, szigorúbb szabályozás vonatkozik rájuk, és az eszközállományuk jelentősen kisebb részét tartják állampapírokban és jelzáloglevelekben.

Miből származik a bankok nyeresége?

A bankok nyeresége két fő forrásból származik. Az egyik a sokak által ismert kamatbevétel, azaz amikor egy bank begyűjti a forrást azoktól, akik rendelkeznek felesleggel, és kihitelezi azoknak, akiknek finanszírozásra van szüksége. Ha a betétekre fizet 1%-os kamatot, a hiteleket pedig 5%-os átlagos kamaton folyósítja egy pénzintézet, a köztes 4% lesz a bank kamatból származó nyeresége (net interest income). A kereskedelmi bankoknak a nyeresége nagyrészt ebből származik. Az Egyesült Államokban ezek részben az ún. regionális bankok. Természetesen nem közvetlenül a betéteket helyezik ki, ezért is tud nagy baj kialakulni abból, ha mindenki egyszerre próbál hozzájutni a betétjéhez.

A befektetési bankoknál már más a helyzet, ott a befektetésekkel kapcsolatos banki szolgáltatásokból származik a bank bevétele. Ilyen, amikor egy cégfelvásárlást menedzselnek le, klasszikus példája ennek a 2022-es év végén lezajlott Elon Musk-Twitter felvásárlás, amely mögött a Morgan Stanley áll, mint befektetési bank. Amikor az üzlet sikeresen lezárult, a Morgan Stanley jutalékot kapott, így keletkezett bevétele. A befektetési bankok továbbá a klasszikus alapkezelési díjakból és sikerdíjakból jutnak még bevételhez, befektetők számára brókeri szolgáltatásokat nyújtanak, esetleg egy új cég tőzsdére menetelét segítik, mely után szintén jutalék illeti meg őket. Ezen felül még ezer és egy hasonló forrásból származik a jövedelmük, viszont a bevételük döntő többsége nem kamatbevétel. Ilyen bankok a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, vagy a Charles Schwab is.

A két banktípus kombinációja pedig a diverzifikált bankok jelentik, amelyeknek a bevétele egyrészt kamatbevételből, másrészt befektetési banki tevékenységből származó bevételből tevődik össze. A legnagyobb amerikai bankok ebbe a kategóriába tartoznak, mint a JP Morgan, a Bank of America, a Citigroup vagy a Wells Fargo. Náluk jellemzően 55-45, 60-40 arányban van a kamatbevétel-nem kamatbevétel aránya, tehát jelentős kamatbevételekkel és befektetési banki bevételekkel is rendelkeznek.

A válság hatásai, avagy mi várható a következő időszakban?

Azt nagy magabiztossággal kijelenthetjük, hogy a bankok körüli extrém turbulencia véget ért. A piacon az látható, hogy a „gyengébb” bankok vagy csődbe mentek, vagy felvásárolták őket, esetleg plusz forráshoz juttatták őket a nemzeti bankok, versenytársaik. Az állam kisegítette a betéteseket, betéteiket megkapták, és a bankszektor működőképes maradt.

Az a trend továbbra sem látszik megtörni, hogy a bankok profittermelő képessége magasan marad. A világ jegybankjainak elmúlt háromnegyed éves intenzív kamatemelései pozitívan befolyásolják a kamatbevételeket, és ez a trend a 2023-as év egészében fennmaradhat. A Fed következő kamatdöntő ülésén 25 bázispontos emelésre számítanak a befektetők, ami talán az utolsó kamatemelések egyike lehet, attól függően, hogy az infláció milyen mértékben képes tovább csökkenni. Az Egyesült Államokban az infláció immár 6% alá csökkent, a jegybanki alapkamat pedig 4,75-5,00%, tehát lassan az infláció mértéke alacsonyabb lesz, mint a jegybanki alapkamat.

A magas kamatok magas kamatbevételt jelentenek a legnagyobb bankoknak a 2023-as év egészében, emellett pedig az újraéledő befektetési banki üzletág is várhatóan elkezd ismét szemmel látható nyereséget termelni.

Míg 2021-ben összesen 908 cég lépett tőzsdére majdnem 300 milliárd dollár értékben, addig 2022-ben alig 150 cég, 21 milliárd dollár értékben. Sok új IPO felfüggesztésre, elhalasztásra került, melyek a következő években nagy valószínűséggel realizálódni fognak. Bár 2022-ben az új IPO-k száma drasztikusan visszaesett 2021-hez képest, a piac az idei és a jövő évben már fellendülést vár, ami a befektetési banki üzletágak nyereségére is pozitív hatással lesz.

Ezenfelül a legnagyobb pénzintézetek hosszú távon nagyon nagy valószínűséggel komoly profitot fognak realizálni a mostani bank krízisen. A Dodd-Frank Törvénynek köszönhetően a befektetők és betétesek is felismerték, hogy minél nagyobb a bank teljes értéke és eszközállománya, annál nagyobb biztonságban tudhatják a tőkéjüket az ügyfelek, ráadásul a 250 milliárd dollár feletti eszköz állománnyal rendelkező szereplőkre szigorúbb szabályok is vonatkoznak, így a csőd esélye kisebb, mint a regionális bankok esetén. Ennek hatására alig egy hét leforgása alatt több tízmilliárd dollár mozdult meg az amerikai bankokban, és elkezdett átvándorolni a négy legnagyobb szereplőhöz a regionális (és csődbe ment) bankokból. A második legnagyobb amerikai bank (Bank of America) a regionális bankok összeomlása utáni héten több mint 15 milliárd dollárnyi új betéthez jutott az új ügyfelektől, akik hozzájuk „menekítették” a pénzüket. Míg 2022 utolsó három hónapjában a bank betétállománya 8 milliárd dollárral csökkent, ez a betétállomány új betétek és ügyfelek formájában egy hét alatt visszatért. Ugyanez a trend figyelhető meg a másik három nagybank esetén, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo betét és ügyfélállománya is emelkedett.

Összesen több mint 50 milliárd dollárnyi új betét áramlott át ezekbe a pénzintézetekbe pár hét leforgása alatt és az a legvalószínűbb, hogy ezek a betétek hosszú távon is ezeknél a bankoknál maradnak. Ami azt jelenti, hogy ezeknek a bankoknak a megtérülési rátája javulni fog mind rövid, mind középtávon, ugyanis rengeteg új ügyfélhez jutottak „ingyen”, miközben a működésük végig stabil volt. Éppen ezért a következő negyedévekben a legnagyobb bankok profitját még a kamatemelés és a növekvő kamatbevétel fogja fűteni, ezután pedig az infláció csökkenésével a hitelfelvételi kedv elkezd megerősödni, ami a hitelkihelyezések növekedését és a befektetési banki üzletág nyereségét fogja növelni.

Kockázat vagy lehetőség?

A 2008-as válság óta a piac arra állt rá, hogy ha a bankszektorban baj üti fel a fejét, a befektetők először pozícióik eladásával reagálnak, tanulva a 2008-as válságból, ahol aki túl sokáig várt a bank részvények eladásával a befektetett összegének csak a töredékéért tudott később kiszállni. A helyzet 2023-ban viszont közel sincs a 2008-as bankválsághoz, így ez a taktika a szemfüles befektetőknek komoly lehetőséget rejt. A pénzügyi rendszer stabil, a legnagyobb bankok stabilak, és köszönhetően a beáramló ügyfeleknek és tőkének ez a stabilitás csak növekszik, a tőkén elért megtérülésük a következő években pedig biztosított, köszönhetően rövidtávon a magas kamatbevételeknek, hosszú távon pedig a befektetési banki üzletág bevételének.

Az elmúlt hónap intenzívárfolyam zuhanásának köszönhetően most a befektetők kiemelkedő értékeltséggel, és akár rekord osztalék hozammal juthatnak hozzá a legnagyobb amerikai bankok részvényeihez. A diverzifikált nagybankok részvényei olyan értékeltségi mutatókkal forognak a piacon, melyekre az elmúlt években kevés példa volt. Átlagosan 20-25%-kal kedvezőbb értékeltségen tudják a befektetők a legnagyobb amerikai bankok részvényeit megvásárolni, mint korábban. A JP Morgan elmúlt 5 éves P/E rátája 12,38, most 10,08. A Bank of America esetén is hasonlóan alacsony értékeltséget lehet látni, az elmúlt 5 éves P/E ráta 12,12, most 8,35. Mivel a pénzügyi és bankszektor stabil, így relatív kis kockázattal kiemelkedő hozam potenciállal lehet amerikai bank részvényeket vásárolni, amennyiben a befektetők a legnagyobb négy bank valamelyikét preferálják.

