Újabb felmérés bizonyítja: tarol itthon a mobilos bankolás

A magyar banki ügyfelek egyre inkább preferálják a mobilbanki ügyintézést, ez derül ki a Gránit Bank megbízásából készített kutatásból. Ma már az ügyfelek kétharmada rendelkezik mobilapplikációval, és 58%-uk intézi pénzügyeit okostelefonon is.

A Gránit Bank online kutatás keretében banki ügyfeleket kérdezett meg bankolási, ezen belül digitális bankolási szokásaikról és véleményükről. A kutatás eredménye a digitális bankolás iránti nyitottság folyamatos növekedését igazolja vissza: a megkérdezettek 72%-a nyitott arra, hogy okostelefonon igénybe vehető szolgáltatásokat használjon, 52%-uk kifejezetten figyeli, 44%-uk pedig szereti az elsők között kipróbálni a technológiai újdonságokat. Az ügyfelek számára a kényelmi, innovatív szolgáltatások mellett rendkívül fontosak a költségek is.

A kutatásból az is kiderül, hogy a digitalizáció az ügyfelek értelmezésében azt jelenti, hogy a banki ügyeik minél szélesebb körét intézhetik online, papírmentesen.

Az ügyfelek az internetbankon túl, a „jó” mobilapplikációt, a videóbankon keresztüli ügyintézés és az online hitelfelvétel lehetőségét is a digitális bankolás elvárt részének tekintik.

A bank megkérdezte saját ügyfeleit is a digitális szolgáltatásokra való nyitottsággal kapcsolatban: 2022-ben a Babaváró kölcsönt igénylők 97%-a online vitte végig a teljes folyamatot, és a jelzáloghitel igénylők 96%-a is Digitális Ügyfélfiókon keresztül intézte a hitelfelvételt. Jelenleg az ügyfelek 90%-a indítja a számlanyitását digitális csatornán keresztül, azaz VideóBankon vagy Szelfivel. A Gránit eBank applikáción keresztül az ügyfelek – a kutatás szerint – leginkább forint és deviza átutalási megbízásokat indítanak, de betétlekötéseiket is túlnyomórészt okostelefonjukon keresztül intézik: pl. a lakossági betétlekötések 90%-a eBankon keresztül történik.

