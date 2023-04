Izgalmas szinteken az OTP - Fejfájást okozhat a forint gyengülése?

A hét elején közzétett elemzésünkben is megemlékeztünk róla, hogy igencsak vad mozgások jellemezték az elmúlt időszakot a magyar tőzsdén. A BUX tegnap alulteljesített a nemzetközi átlaghoz képest, miután a kamatplafon jelentős csökkentéséről szóló híreket követően megütötték a forintot, a hazai fizetőeszköz sebezhetősége pedig kifejezetten aggasztó lehet a külföldi befektetők számára, akik jellemzően a hazai részvénypiacon az OTP papírjaiban keresik a kitettséget. De hogyan is áll most a BUX és az OTP, és melyek azok a fontos technikai szintek, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a jelenlegi, igencsak bizonytalan helyzetben?