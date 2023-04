A betétek fele elpárolgott a múlt hónapban bajba jutott amerikai banknál

Nagyot estek a múlt hónapban bajba került First Republic Bank részvényei, miután hétfőn a pénzintézet bejelentette, hogy az ügyfelei 100 milliárd dollárnyi betétet vontak ki az első negyedévben – írja a Re uters

A First Republic Bank részvényei mintegy 20%-ot zuhantak hétfőn, miután a pénzintézet különböző átalakítási terveket jelentett be, illetve azt is, hogy az első negyedévben 100 milliárd dollárnyi betétet vontak ki az ügyfelei. A betétállomány csökkenése beárnyékolja a bank nemrégiben bejelentett, első negyedéves nyereségét, e tekintetben a bank ugyanis a várakozásokon felül teljesített.

A San Fransisco-i bank a kiadásaiból is lefaragna: a második negyedévben a vezetők juttatásainak mérséklésével, az irodaterületek leépítésével és a dolgozók 20-25 százalékának elküldésével csökkentenének a költségeken.

A pénzintézet a múlt hónapban került a figyelem középpontjába, mivel a Silicon Valley Bank és a Signature Bank után ez volt a harmadik pénzintézet, amely csődközelbe került. Az ügyfelek rohamosan kezdték el kivonni a betéteiket a First Republic Bankból, attól félve, hogy elveszítik azokat, végül azonban több óriásbank támogatásával sikerült megmenteni.

A hatalmas betétkiáramlás a bank közleménye szerint a március 27-i héten tudott stabilizálódni, és egészen április 21-ig nem voltak nagy mozgások. A pénzintézet 1,23 dolláros egy részvényre jutó nyereségről számolt be, ezzel jóval felülteljesítette a 0,85 dolláros várakozásokat. Az események hatására a bank részvényei a nyitás előtti kereskedésben 22%-ot estek a hétfői záráshoz képest.

