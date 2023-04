Bankválság Amerikában: újra veszélyben a leggyengébb láncszem

Újra gondokkal küszködik a First Republic Bank, bár az első negyedévben a vártnál jobb eredményt ért el, ügyfelei mégis 100 milliárd dollárt vontak ki a pénzintézetből három hónap alatt. Most több módszerrel javítaná saját helyzetét a bank, azonban az elmúlt egy hónap tapasztalataiból kiindulva kérdéses, hogy ezek milyen eredménnyel fognak zárulni.

A First Republic Bank először március közepén került a figyelem középpontjába, amikor a Silicon Valley Bank és a Signature Bank után ez volt a harmadik pénzintézet, amelyik csődközeli állapotba került. A bedőlések után a First Republic Bank árfolyama majdnem 90%-ot esett, ezzel pedig egyre közelebb került ahhoz, hogy az előbb említett két hitelintézet sorsára jusson.

Egy ideig viszont úgy tűnt, hogy sikerült megoldani a problémákat, az amerikai nagybankok ugyanis közös mentőakcióval igyekezték megakadályozni a bajba jutott pénzintézet bedőlését: többek között a Bank of Amerika, a Citigroup, a JPMorgan és a Wells Fargo mintegy 30 milliárd dollárnyi likviditást fecskendezett a First Republic Bankba.

A likviditási támogatás után nem sokkal azonban kiderült, hogy a pénzintézetnek ennél jóval nagyobb segítségre lenne szüksége, az ezt követő egy hétben ugyanis további 18%-ot esett a bank részvényeinek árfolyama.

Mindezek után már az amerikai hatóságok közbelépése is szükségszerű volt, így sikerült megállítani a zuhanást, sőt, a pénzügyminiszter közleményének hatására a FRB árfolyama 25%-ot is tudott erősödni.

A márciusi zuhanás.

Az első negyedévre vonatkozó közleményét követően azonban új problémákkal szembesült a bank, ugyanis kiderült, hogy

három hónap alatt az ügyfelei mintegy 100 milliárd dollárt vontak ki a pénzintézetből,

ami a betétállomány 40,8%-át jelenti. Bár a pénzintézet a vártnál jobb egy részvényre jutó eredményről számolt be, valamint azt is közölték, hogy a betétkiáramlások már a március 27-i héten stabilizálódtak, ez már nem sokat tudott segíteni a helyzeten: a bank részvényei kedd délelőtt, a nyitás előtti kereskedésben 22%-ot estek a hétfői záráshoz képest.

A First Republic Bank most keresi a módszereket, amelyekkel segíthetne a saját helyzetén: kedden kiderült, hogy mintegy 100 milliárd dollárnyi eszközt adnának el, amely segítene csökkenteni a bank eszközei és forrásai között fennálló aránytalanságot – írja a Reuters. A pénzintézet emellett a kiadásait is csökkentené: hétfői közleményül szerint a dolgozók 20-25%-át tervezik elküldeni, valamint csökkentik az irodaterületeiket is. A Reuters tudósítása szerint azt is bejelentették, hogy növelnék a biztosított betéteket, valamint csökkentenék a Fed-től felvett hitelek mennyiségét is.

A Fitch Ratings elemzői szerint azonban egy esetleges eladás nagyon valószínűtlen anélkül, hogy a hitelintézet értékvesztést szenvedne el a jelzáloghitel-állományán és az értékpapír-portfólióján. Az elemzőcég a bankot „B” -re minősítette le, és „negatív megfigyelés alatt tartja”. Az egyik elemző szerint

még mindig több lefelé mutató kockázat van, amíg nem válik világossá, pontosan milyen lehetőségeik vannak

– írja a Reuters.

A bejelentésekkel nem sikerült azonban még szinten tartani sem a pénzintézet részvényárfolyamát: szerdán a nyitás előtti kereskedésben a First Republic Bank közel 50%-ot zuhant a keddi záráshoz képest, a lehetőségeik pedig folyamatosan szűkülnek, így a pénzintézet jövője kérdéses marad.

Tovább esett szerdán a részvények árfolyama.

A hírek hatására kedvezőtlen hangulatba kerültek kedd este az amerikai és az európai tőzsdék is: A Dow 1, az S&P 500 1,6 százalékot esett kedden, miután a befektetők a bankválság továbbterjedésétől kezdtek újra tartani. Az események hozzájárultak ahhoz is, hogy a rövid lejáratú kötvények hozamai kedden esni kezdtek, mivel a bankrészvények ismételt esése miatt a befektetők kereslete megnőtt a biztonságos kötvények iránt.

Címlapkép forrása: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images