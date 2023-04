Alakul az újabb bankmentés Amerikában?

Pénteken több mint negyven százalékos zuhanással zártak a First Republic részvényei, a CNBC információi szerint egyre valószínűbb, hogy az amerikai betétbiztosítónak (FDIC) kell átvennie a pénzintézet irányítását. A bank továbbra is elkötelezett, hogy folytassa a működést és megfelelő megoldást keressen a problémáira.

Egyre csökken annak a valószínűsége, hogy sikerül mentőcsomag nélkül életben tartani a First Republic bankot, a legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy az FDIC veszi majd át az irányítását – mondták névtelen források a CNBC-nek. Pénteken 43%-kal zuhantak a bank részvényei, ezzel az év eleje óta már értékük 97%-át veszítették el.

A First Republic problémái akkor kezdődtek, amikor márciusban két amerikai regionális bankot meg kellett menteni, mivel megrendült a befektetők és a betétesek bizalma. Az FDIC már korábban felszólította a nagyobb amerikai bankokat, hogy tegyenek ajánlatot a First Republicra, így próbálják meg életben tartani. A hírek szerint most az ezzel kapcsolatos várakozások romlottak jelentősen, a legvalószínűbb forgatókönyv már az, hogy újabb állami mentőcsomagra lesz szükség.

A Reuters pénteki híre szerint az amerikai hatóságok – a betétbiztosító mellett a pénzügyminisztérium és a Fed – a bankrendszer szereplőivel egyeztetnek folyamatosan a First Republic jövőjéről.

