Ma eldőlhet az újabb megmentésre váró amerikai bank sorsa

Portfolio 2023. április 30. 18:49

Az amerikai betétbiztosítási felügyelet (FDIC) vasárnapig adott időt a bankoknak arra, hogy megtegyék végső ajánlatukat a First Republic megvásárlására. A beérkező ajánlatokkal pedig az is eldőlhet, sikerülhet-e életben tartani a pénzintézetet állami segítség nélkül, vagy be kell avatkoznia az FDIC-nek.