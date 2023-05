Bankcsődök Amerikában: három forgatókönyv jelent meg a betétbiztosítás átalakítására

A betétbiztosítás rendszerének átfogó felülvizsgálatát szeretné elérni az amerikai betétbiztosító, az FDIC a közelmúlt bankcsődjei és a most hétvégi bankmentés után. A hatóság három lehetőséget vázolt fel erre, köztük két radikális változtatás és a mostani rendszer fenntartása is szerepel – számolt be a Bloomberg