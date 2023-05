Milliárdokat buktak, több száz kötvényes megy perre a Credit Suisse miatt

A Credit Suisse Group több száz kötvénytulajdonosa perelte be a svájci bankfelügyeletet, miután a A Credit Suisse UBS általi felvásárlása miatt mintegy 1,7 milliárd dollár értékű kötvénypakett vált semmissé – számol be a hírről a Bloomberg

A Pallas Partners ügyvédi iroda szerint a svájci felügyeleti szervnek, a Finmának nem volt joga elrendelni a leértékelést a Credit Suisse kiegészítő Tier 1 (AT1) kötvényei kapcsán, és teljes kártérítést követel ügyfeleinek. Ez 90 intézményi befektetőt és vagyonkezelőt jelent, akik 1,35 milliárd dollárnyi AT1 kötvényt birtokolnak, valamint 700 lakossági és family office ügyfelet, akik mintegy 300 millió dollárt buktak az ügyön.

A mostani per egyben azt is jelenti, hogy a Credit Suisse által kibocsátott 17 milliárd dollárnyi AT1-kötvény több mint egyharmadát képviselő befektetők most megpróbálják visszakapni a pénzüket. A Quinn Emmanuel amerikai ügyvédi iroda a múlt hónapban nyújtott be hasonló keresetet svájci bírósághoz több mint 400 intézményi befektető képviseletében, akik mintegy 4,5 milliárd dollár értékű AT1 kötvényt tartottak, és legalább két további kereset is érkezett.

Az AT1 kötvények olyan értékpapírok, amelyeket vészhelyzetben, például amikor egy bank tőkemutatója egy bizonyos érték alá csökken, a szerződés szerint nullára lehet írni. A döntésen viszont a befektetők felháborodtak, ugyanis a szokásos hierarchia szerint a kötvényesek elsőbbrendűek a részvényesekkel szemben, most viszont csak az utóbbiak kaptak lehetőségek arra, hogy a Credit Suisse értékpapírjaikat UBS-re cseréljék.

Az AT1 kötvényekkel kapcsolatos széleskörű aggodalmakat tompítja, hogy az eurózóna szabályozásával ellentétben a Credit Suisse kötvényprospektusai kifejezetten tartalmazták azt a kitételt, hogy az AT1 kötvényesek nem előzik meg a kielégítési sorrendben a részvényeset, vagyis lehetséges volt az a svájci banknál, hogy a kötvényesek minden pénzüket elvesztik, a részvényesek viszont nem – hívja fel a figyelmet egy korábbi cikkében a Reuters. Az eurózóna hatóságai ezzel szemben jelezték, hogy az EU-s szabályozás alapján az AT1 kötvényesek sosem előzik meg a részvényeseket.

Címlapkép: Getty Images