Az amerikai regionális bankok bedőlésétől tartanak a befektetők: lejtmenetben a részvények

A PacWest amerikai bank részvényei csütörtökön tovább estek a nyitás előtti kereskedésben, magával rántva más regionális bankok árfolyamát is, miután a Los Angeles-i székhelyű bank közölte, hogy tárgyalásokat folytat potenciális partnerekkel és befektetőkkel a bank eladásáról. Ez pedig felerősítette a bankválság súlyosbodásával kapcsolatos piaci félelmeket - írja a Reuters

A PacWest 37%-kot zuhant a nyitás előtti kereskedésben, hétfő óta pedig 29%-ot esett az árfolyam. A Reuters szerdán arról számolt be, hogy a PacWest stratégiai lehetőségeket vizsgál, beleértve a lehetséges eladást, illetve a tőkeemelést. Később a bank megerősítette a híreszteléseket.

A Western Alliance részvényei 17%-ot zuhantak annak ellenére, hogy igyekezett megnyugtatni a befektetőket, hogy nem tapasztalt szokatlan betétkiáramlást, miután a becsődölt First Republic Bankot megvette a JPMorgan. Más regionális bankok részvényeinek teljesítményén is érezhető a bankválsággal kapcsolatos piaci félelem: a Zion Bancorporation, a KeyCorp, a Valley National Bancorp, a Comerica és a First Horizon részvényei 2-6%-kal estek.

Mindez "fokozza az aggodalmakat, hogy a bankválság új erőre kaphat ... mivel a betétesek menekülése és a kisebb hitelezők eszköz-diverzifikációjának hiánya miatt felerősödtek ezek a félelmek " - mondta Susannah Streeter, a Hargreaves Lansdown piaci elemzője.

A First Republic az amerikai bankszektort 2008 óta sújtó legnagyobb válság harmadik jelentős áldozata volt, és a héten újra elindította a regionális banki részvények lejtmenetét, annak ellenére, hogy a szabályozó hatóságok a Silicon Valley Bank márciusi összeomlása óta minden erejükkel igyekeztek ennek elejét venni. Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke szerdán megismételte, hogy a bankrendszer a márciusi "feszültségek" ellenére továbbra is ellenálló, miután a központi bank 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre, és jelezte, hogy napirendre került a szigorítási ciklus szüneteltetése.

Szintén a bankszektoron belüli aggodalmak felerősödését jelzi, hogy a kanadai Toronto-Dominion Bank Group lefújta a First Horizon felvásárlását 13,4 milliárd dollárért, mivel a bank szerint nem tisztázott, hogy mikor kapják meg - ha egyáltalán - a hatósági engedélyeket.

Címlapkép forrása: Getty Images