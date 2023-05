Krisán László: a bizonytalanság ott van a vállalkozók fejében, iszonyú a forráséhség

A bizonytalanság ott van a vállalkozók fejében, sokan most kivárnak, próbálnak adaptálódni a gazdasági helyzethez – mondja előadásában Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója Hitelezés 2023 konferenciánkon.

A bizonytalanság ott van a vállalkozók fejében. A vállalkozások most kivárnak, kiülik, próbálnak adaptálódni a gazdasági helyzethez - mondta Krisán László előadásában. A vállalkozások 53 %-a szerint nem annyira aggasztó, de nem is kedvező a helyzete. Iszonyú forráséhség van a vállalatoknál, mindössze 10% nyilatkozott a KAVOSZ-nak arról, hogy egyáltalán nincs szüksége jelenleg friss pénzre, de sokan jelezték, hogy likviditásra szükségük van, és 25% mondta, hogy beruházásra keresnek forrást. Ebben kérik a bankok segítségét a KAVOSZ-nál.

Egy másik fontos probléma, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő. Rengeteg vállalkozó jelzett vissza a KAVOSZ-nak arról, hogy jelentős béremeléseket hajtottak végre. Érdekes még, hogy a vállalkozók fele fél a rezsiköltségek emelkedéstől, de nagyon kevesen állnak át energiahatékonyabb működésre.

Krisán László egy kisfilmet mutatott be a KAVOSZ Zrt. tevékenységéről, melyben Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kifejtette, hogy a gazdaságpolitika számára a legfontosabb az, hogy lifteket üzemeltessenek a különböző méretű vállalatok között, ami azt jelenti, hogy ha erre egy mikrovállalat felszáll, akkor innen kicsi lesz, kicsiből, közép és középből nagy, egyre jobban hozzáfér egyre nagyobb piacokhoz, és kinőhet akár egy országméretet is. A program fontos eleme, hogy ezek kamattámogatott hitelek, azaz a piacinál kedvezőbb kamatozásúak. A kkv-k nagyon sokszor nem férnek hozzá a bankokhoz, mert túl kockázatosak, vagy ha igen, akkor is drágán, mert magasabb kockázat mellett kerül a hitelhez. Az állam itt lép be, azzal, hogy garanciát és kamattámogatást ad nekik, kikönnyíti a hitelpiacot. Hitel nélkül nincs növekedés, és nincs gazdaság. A következő félévekben a kedvező kamatozás megmarad, továbbra is van igény a programra a magas környezetben.

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke a kisfilmben elmondta, hogy ez egy láthatóan több mint 2 évtizede működő konstrukció, a vállalkozóknak ma már magyarázni, mert ez egy brand lett, egy márkanévvé vált, amit mindenki elfogad, elismer. Több százezer vállalkozásnak nyújtunk és nyújtottunk egzisztenciális segítséget a mindennapok szintjén. Olyat, amit ő meg tud fizetni, amit őt előre viszi, a növekedését támogatja.

Bolyki János borász elmondta, hogy számukra nagyon előnyös volt a Széchényi Kártya Hitelprogram, mivel fix kamatozású, és a programhoz illően tudtak forgóeszközhitelt és fejlesztési hitelt is felvenni. Soltsz Gergő, az Ostorosbor Pincészet elnök-tulajdonosa pedig kifejtette, hogy szerinte nagyon szerencsés, hogy agrárhitelek is rendelkezésre állnak, mert azokban az iparágakban, ahiol cikliokusak a bevételek és a kiadási szerkezet, jól jön, hogy a túloldal jól érti, hogy milyen kívánalmakat fogalmazhatnak meg a cégekkel szemben.

Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke kifejtette, hogy minden gazdaság motorját, ide értve Magyarországot is, a kkv-k jelentik.

A kkv-motorhoz a bankok biztosítják a benzint, a Széchenyi Kártya pedig biztosítja az olajozást.

Címlapkép: Krisán László Forrás: Portfolio