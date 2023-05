Sivatagban a követeléskezelési szektor: évek alatt nőhet a nemfizető hitelek aránya

Ha lesz is NPL-növekedés, az csak évek alatt lesz érezhető, organikusan nincs növekedési potenciál a követeléskezelői piacon - hangzott el a Portfolio Hitelezés 2023 konferenciájának III./A szekciójának második panelbeszélgetésén.

Csonka Tibor (OTP Bank) elmondta, hogy az OTP-nél nem hiszik, hogy megugrana a következő fél- egy évben az NPL ráta. A fogyasztási hiteleknél látszik nagyobb beáramlás, de ez sem számottevő. Mikro- és kisvállalkozásoknál egyre több a garanciabeváltás, de nem lesz akkora az NPL növekedés, mint amit korábban vártak, és abban is bíznak a banknál, hogy nem sok tartozást kell eladniuk. Az OTP preferálja a követelések házon belüli kezelését, de már olyan magasak az árak, hogy nem biztos, hogy házon belül fogják tartani, ezt meg fogják vizsgálni. Amióta lejárt a kilakoltatási moratórium, az árverések elindultak, ez érezhető a bevételeken.

Ha más nem, a környező országokkal összehasonlítva, sokkal nagyobb tér van a digitális fejlődésre Magyarországon. Az adósvédelmi program Ukrajnában például end-to-end digitálisan tud működni, szükség lenne szabályozási változásokra, hogy ebben előre tudjunk lépni Magyarországon is. Új stratégia a csoportban a behajtás területen, hogy a korai puha behajtásra koncentrálnak, a UX segíthet ebben, így lehet megtartani az ügyfeleket. Minél korábban szeretnék az ügyfelet meggyőzni arról, hogy a szerződést teljesítse.

Hoós János (EY) kifejtette, hogy a covid alatt a szektorban keresték az úgynevezett „zombi ügyfeleket”, akikről nem látszik hogy, késnek, de majd a moratórium végén be fognak dőlni, ám az NPL ráták nem nőttek. A követeléskezelési piac általános helyzetéről szólva a szakember kifejtette, hogy Európában a gazdasági növekedés pozitív tartományban van, ez még mindig egy hitelállomány növekedést okoz külföldön, de itthon főleg lakossági és jelzálog oldalon csökken a kihelyezés, a default ráta pedig változatlan marad. Ahogy a megélhetési költségek nőnek, magas az infláció, csökken az elkölthető jövedelem, az problémákat hozhat a háztartásoknak. A Lehman Brothers csődje után elindult egy jelentős korrekció a hitelpiacon, a nem fizető hitelek aránya 14,5%-ról csökkent 3-3,5% körüli szintre. A covid idején nem nagyon történt default, az infláció, az energiaárak újabb stresszt jelentettek a piacon, ha lesz is NPL-növekedés, az csak évek alatt fog felépülni. A hagyományos módszerekkel nehéz elérni az ügyfeleket, volna tér a digitalizációra. Ez azért is lenne fontos, mert ugyan még a bankoknál van egy frissebb ügyfélkapcsolat, a cím, az elérhetőségek még működnek, mire a hitelek követeléskezelőhöz kerülnek, ez nem feltétlenül van így. A pályakezdők száma jelentősen csökken a behajtás, értékbecslés területén, el kell gondolkozni azon, hogyan fogják pótolni a munkaerőt

Lencsés Tamás (EOS Faktor) szerint üzleti szempontból persze jó lenne, ha elindulna az NPL-állomány, de nem fog. Volt egy sokk a covid után az energiaárak megnövekedésével, de ezt lekezelte a piac. Látható pici növekedés személyi hiteleknél, de az EOS-nál nem számítanak arra, hogy növekedni fog a hitelek bedőlési aránya. Organikusan nincs növekedési potenciál a követeléskezelői oldalon. Jelenleg egy sivatagban van a szektor, amelynek az eszközállománya 30%-kal csökkent. Kifutott az állomány 30 százaléka, és nincs utánpótlás. Bizonytalan, hogy az árazás hogyan fog alakulni, nincs kínálat, ezért most magasan áraz a piac. A refinanszírozási költségek megugrottak, ezt be kellene árazniuk, de nem tudják teljesen beárazni, mert nem lenne versenyképes a piacon. Tehát összességében marzscsökkentés következett be, de elértünk ennek az aljára, ennél alacsonyabb szint nem lenne fenntartható. A szakember szerit piactisztulásra lenne szükség, 2-3 nagyobb szereplő dominálja a piacot, a kicsik el fognak maradni. Vizsgálják azokat a lehetőségeket, ahol egy-egy kisebb versenytársat vagy portfóliót fel tudnak vásárolni.

Címlapkép: Portfolio/Stiller Ákos