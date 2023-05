Megtartotta a Portfolio az idei Hitelezés konferenciáját, a nap folyamán rengeteg szakmai előadást és beszélgetést hallgathatott meg a közönség, a szünetekben pedig volt lehetőség a networkingre is. A programok végeztével pezsgős koccintással és kötetlen beszélgetéssel lehetett kipihenni a nap fáradalmait. Fotókkal mutatjuk, milyen volt a Portfolio Hitelezés 2023 konferenciája.

A rendezvény hibrid formában került megrendezésre, azaz offline és online is követni lehetett. Személyesen több mint 350 szakmabeli és más érdeklődő hallgatta az előadásokat.

A Portfolio összesen 11 előadással és 9 kerekasztal-beszélgetéssel készült. Többek között szó volt a szabályozók elvárásairól, a szektor kihívásairól és jövőjéről, a tőkebefektetésekről, a vállalati hitelezésről, a digitalizációról, a lakáscélú hitelekről és személyi kölcsönökről, valamint makrogazdasági kérdésekről is. A panelbeszélgetéseken számos szakember, köztük vezetők is ismertették az álláspontjaikat.

A nyitóelőadást Nagy Márton, a kormány gazdaságfejlesztési minisztere tartotta meg, aki egyebek mellett a hitelezés problémáiról, az állami hitelprogramok hatásairól és a magyar gazdaság helyzetéről beszélt.

Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke a bankszektor kihívásairól és lehetőségeiről tartott előadást.

Az első szekció végén a magyar bankszektor vezérei beszélgettek a piac helyzetéről és kilátásairól, itt volt Egerszegi Ádám, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese, valamint Guy Libot, a K&H Bank, Jelasity Radován, az Erste Bank, Krisán László, a Kavosz Zrt., Dr. Simák Pál, a CIB Bank és Zolnai György, a Raiffeisen vezérigazgatója is.

A szünetekben az előadók és a közönség is kávéval és ételekkel frissíthette fel magát, miközben a Budai Várban is gyönyörködni lehetett. Emellett a rendezvény résztvevőinek számos lehetősége volt a networkingre is.

A második szekció két részre oszlott: az egyik teremben a vállalati hitelezés lehetőségeiről, a másodikban pedig a lakáspiaci helyzetről és a jelzáloghitelezésről volt szó.

Nem volt ez másképp a konferencia harmadik részében sem, az A szekcióban a fogyasztási hitelezést, a B-ben pedig a projekthitelezést tárgyalták át a szakértők.

Az utolsó szekció során az A teremben Surányi György egyetemi magántanár, az MNB volt elnöke, Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója, valamint Virovácz Péter, az ING vezető elemzője beszélte át Magyarország hitelpiaci, makrogazdasági és politikai helyzetét,

a B teremben pedig a pénzintézeti kommunikációról és marketingről hallhatott tartalmas beszélgetéseket a nézőközönség.

A szakmai program végeztével még nem ért véget a rendezvény, hiszen ezután is remek lehetőség nyílt a szektor kérdéseinek átbeszélésére és a kapcsolatépítésre, ráadásul mindezt egy pohár pezsgő mellett tehették meg a résztvevők.

Az alábbi képre kattintva még több fotó megtekinthető a rendezvényről. Találkozunk jövőre, a következő Hitelezés konferencián!

Fotók: Stiller Ákos, Kaiser Ákos, Portfolio