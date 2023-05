Eszeveszetten zuhannak a lakáshitelek, egy évtizede nem látott pénzkivonás a magyarok bankszámláin

Az előző két havinál is nagyobb mértékben, 69%-kal esett vissza a lakáshitelek új kihelyezése márciusban. A fogyasztási hitelek ezúttal is tűrhetően tartották magukat, de a Baross-hitelprogram ellenére a céges hitelezés gyengélkedett. Utoljára 2014-ben fordult elő az elmúlt 12 havihoz fogható pénzkivonás a lakossági betétekből. Utóbbiak mindössze 19%-a van lekötve, a vállalatoknál ez az arány 32%. Az MNB friss adataiból szemezgettünk.

Közzétette a jegybank a bankszektor friss hitelpiaci és betéti statisztikáit, ezek összességében meglehetősen borús képet festenek, részben a magas kamatkörnyezet, részben az infláció miatt. A hitelpiaci aktulitásokkal részletesen is foglalkozott a Portfolio múlt csütörtöki Hitelezés 2023 konferenciája, tudósításunk itt olvasható:

A lakossági hitelezésben az előző év márciusához képest 51%-ot esett az új szerződések volumene. A legnagyobb, 69%-os visszaesést a lakáshitelek mutatták, 42 milliárd forintos márciusi kihelyezésük a 2016. és a 2017. március közötti szintnek felel meg.

Ennél kisebb, 11,5%-os visszaesést mutatnak a személyi kölcsönök, és 58,5%-ost a babaváró hitelek. Utóbbi esésben nagy szerepe lehet annak, hogy a babaváró hiteleket is jórészt valamilyen lakáshoz kapcsolódó célra szokták felhasználni, ám lakástranzakciók volumene is zuhan, a Duna House legutóbbi becslése alapján még áprilisban is 37%-os csökkenést mutatott.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2023 eddig (kumulált) -66,9% -9,3% -64,1% -7,3% -49,8% 2023. március -69,4% -11,5% -58,5% -17,2% -51,4% Forrás: MNB, Portfolio

Márpedig a lakástranzakcióknál jellemzően nagyobb mértékben esik a hitelezés, egyrészt azért, mert a bázis kifejezetten erős volt a tavalyi Zöld Otthon Program miatt, másrészt pedig mert az átlagos hitelösszeg is nagyot csökkent azóta (próbálják más forrásból megoldani a vásárlást a háztartások): most ismét 10 millió forint alatt tartózkodik egy átlagos új lakáshitel összege, megfelelve a babaváró hitelek átlagösszegének.

A lakáshitelek darabszáma 54%-kal, a babaváró hiteleké 58%-kal esett vissza márciusban az előző év azonos hónapjához képest, a személyi kölcsönök esetében viszont még nőtt is a darabszám 2,5%-kal, ami a kisebb összegek iránt érdeklődők számának a növekedését jelezheti.

Alábbi ábránk jól mutatja, hogy a lakossági hitelezés visszaesése már történelmi léptékben is érzékelhető.

Az új lakáshitelek mindössze 20,5%-a volt kamattámogatott hitel márciusban, ezek sem tudták megtartani a piacot.

Hasonló mondható el a felhasználási célokon belül az új lakások arányáról is, amely most már 20% alatt van. Idén várhatóan a használt lakások piaca mozgatja a lakáshitelezést is.

A kamatperiódusok szempontjából most meglehetősen kiegyensúlyozott a kép: a hitelek mintegy harmadát 10 év alatti, harmadát 10 éves, harmadát pedig végig fix kamatozással veszik fel a háztartások.

A piaci új lakáshitel-szerződések átlagkamata egy magasabb, 8,8% körüli szinten kezdett el stagnálni az utóbbi hónapokban, a támogatott lakáshitelek közé lényegében a 3%-os CSOK-hitelek tartoznak.

Nagyjából stagnál a személyi kölcsönök árazása is. Egy átlagos személyi kölcsön THM-e márciusban az előző hónaphoz hasonlóan 19,0% volt.

Januárral és februárral ellentétben márciusban valamivel több hitelt vett fel a lakosság, mint amennyit törlesztett (vagyis nettó hitelfelvevő volt), a hitelállomány növekedése viszont lassult az utóbbi időben, így egy év alatt már csak 6,8%-kal nőtt a lakossági hitelállomány, ezen belül a lakáshitelek mindössze 5,7%-kal. A babaváró hitelek a lakossági banki hiteltartozások 20%-át teszik ki.

Nem rózsásabb a kép a lakossági betéteknél sem. Az elmúlt 12 hónap közül 10 hónapban pénzkivonás történt, így volt ez márciusban is, amikor -120 milliárd forint volt a betéti tranzakciók nettó értéke.

Utoljára 2014-ben fordult elő (idén februárt leszámítva), hogy a mostani 6,7%-nál is nagyobb mértékben csökkent egy év alatt a lakosság betétállománya.

Nem csoda, hiszen egy átlagos bankbetétre jelenleg is csak 4,7%-os átlagkamatot fizetnek a bankok, és ebben azok a magas, átlagosan 13% feletti kamatozású új szerződések is benne vannak, amelyek a legtöbb banknál csak privátbanki ügyfelek, illetve önálló vállalkozók számára voltak elérhetők. A betétek kárára nő az értékpapírok, különösen a befektetési alapok és a lakossági állampapírok népszerűsége:

Ami a vállalati hitelezést illeti, az utóbbi hónapokban ez is kifejezetten gyengén muzsikál, a nettó hiteltranzakció negatív volt márciusban is.

A február 1-jén 700 milliárd forintos kerettel elindított, majd márciusban 1000 milliárd forintra kibővített Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram szerződéskötései szemmel láthatóan még nem igazán indultak be márciusban, ugyanis mindössze 65,5 milliárdnyi forinthitelszerződést és 45,5 milliárdnyi euróhitelszerződést kötöttek a cégek. Minden valószínűség szerint áprilisra várható a statisztika megugrása – ekkor történhetett a szerződéskötések döntő része - hiszen a GFM közleménye szerint április 20-án már 504 milliárd forint szerződött állománynál járt a program.

A vállalati forintkamatok statisztikáján jól látható, hogy miközben a támogatott hitelekért kapkodnak a jogosult cégek, a piaci hitelek miért nem népszerűek.

Egy fenti ábránkon látható volt, hogy a vállalati forintbetéteknél a tömegesen elérhető lakossági betétekkel ellentétben jelentős kamatemelések történtek, ugyanakkor a vállalati betétállomány nem rendeződött át drasztikusan, 32% ezeknél a lekötött betétek aránya.

A különböző hitel- és betétállományokban jól látható már a dinamikák csökkenése. A vállalatok hitelállománya 15,7%-kal, a lakosságé 6,8%-kal bővült az elmúlt egy évben. A betétállományoknál ugyanez 7,5%, illetve -6,7%.

A Portfolio múlt heti Hitelezés 2023 konferenciájának a közönsége a közönségszavazás eredményei alapján fele részben arra számít, a következő 12 hónapban már sem a vállalati, sem a lakossági hitelállomány nem fog bővülni a magyar bankoknál.

