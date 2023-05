Elhagyja a Credit Suisse-t a magyar sztárközgazdász

A Credit Suisse-nél utóbbi hónapokban elindult felmondási hullám Pozsár Zoltánt sem kerülte el, az utóbbi hónapok során elhagyta a pozícióját. Az még nem ismert, hogy hol folytatja a pályafutását.

Pozsár Zoltán nagy elismertséggel rendelkezik a pénzügyi világban, az egész világon elismertté az árnyékbankrendszerről szóló kutatásai tették. Egyetemi tanulmányait Pécsett, Svédországban, Londonban, Szöulban és Washingtonban végezte, majd dolgozott a New York-i Fednél, az amerikai pénzügyminisztériumnál, valamint a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF) is. 2015 óta a New York-i Credit Suisse-nél dolgozott. Pozsárt korábban az orosz-ukrán háború hatásairól is kérdeztük, az interjú ebben a cikkben érhető el.

Egyre többen távoztak a Credit Suisse dolgozói közül az elmúlt hónapokban, amelynek fő oka az, hogy a bajba jutott bankot egy államilag támogatott mentőakcióban felvásárolta a legnagyobb riválisa, a UBS. Az összeolvadás megtörténte után jelentős leépítésekre is készülnek, becslések szerint több tízezer munkavállaló jövője is veszélyben lehet.

