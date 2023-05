Jön a feketeleves: jóval kevesebb bónuszt kaphatnak a bankárok idén

Az alapkezelők körülbelül 5-10%-kal kisebb jutalmat fognak adni az igazgatóiknak a Johnson Associates tanácsadócég szerint, mivel az ügyfeleik elhagyhatják a magasabb díjú termékeket, a részvényalapok helyett pedig inkább a passzív kötvényalapokra válthatnak. Náluk némileg rosszabbul járnak majd az M&A-ügyletekkel foglalkozó bankárok, az ő bónuszaik ugyanis akár 10-20%-kal is csökkenhetnek.

A Johnson Associates elnöke megjegyezte, hogy „ez egy furcsa év lesz” a bónuszok szempontjából, mivel a magas kamatlábak, a gazdasági bizonytalanság, a bankválságok mind befolyásolhatják a jutalmak mértékét.

A Silicon Valley, a Signature és a First Republic Bank nemcsak a gazdaságban, hanem a bankszektor bónuszaiban is zavart okozott: a legnagyobb kereskedelmi bankok dolgozóinak bónusza 10-20%-ot is nőhet, míg a közepes méretű pénzintézetek igazgatói kénytelenek lesznek a tavalyinál 10-20%-kal kevesebb jutalommal is beérni.

Címlapkép forrása: Getty Images