Szabályozást sürgetnek maguknak a követeléskezelők

Portfolio 2023. május 09. 15:19

A követeléskezelési tevékenység jogszabályi rendezését sürgeti a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ). Ez így van már hosszú évek óta, ám most egy EU-s irányelv is kötelezővé teszi a tagállami jogalkotást, amit a MAKISZ a nem banki követelésekre is kiterjesztene.