Nagy bejelentést tett a kormány a kamatstopról és az extraprofitadóról: sírjunk vagy nevessünk?

Fennmarad a kamatstop, amíg nem csökken 10% alá az alapkamat, és legalább részben megmaradhatnak jövőre is az extraprofitadók – derült ki a mai Kormányinfón . A kamatstopos döntés becslésünk szerint még legalább 70 milliárdjába, az adóügyi pedig jövőre akár több mint 200 milliárdjába is kerülhet a bankszektornak. Bár a kamatstopos ügyfelek számára jó hír a kamatstop meghosszabbítása, ezzel együtt szinte biztossá vált, hogy jelentősen emelkedni fognak a törlesztőrészletek akkor, amikor tényleg kivezeti majd a kormány az intézkedést, hiszen nem azon a kamatszinten vezetik ki, ahol bevezették. Sőt, lehetnek olyanok, akik akár 20%-ot megközelítő lakáshitelkamatot fognak fizetni még a kamatstop kivezetése utáni hónapokban is. Mutatjuk, miért.

Milyen a várakozásokhoz képest a két döntés?

Hogy milyenek voltak a kamatstoppal és a bankok extraprofitadójával kapcsolatos piaci várakozások, azt jól tükrözi a Portfolio múlt heti Hitelezés 2023 konferenciájának a közönségszavazása, amelynek eredményeit itt foglaltuk össze.

Kamatstop: a jelenlegi kamatkörnyezetben egy év alatt mintegy 200 milliárd forintjába kerül a kamatstop a bankoknak. Bár a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghiteleket és a változó kamatozású kkv-hiteleket érintő intézkedés június 30-án lejárt volna, a konferenciaközönség mindössze 8%-a tartotta reálisnak, hogy év közepén ki is vezeti a kormány. 54% arra szavazott, hogy 10%-os BUBOR közelében engedi el az intézkedést az állam. Ez lényegében megfelel a Kormányinfón tett mai bejelentésnek, hiszen a BUBOR szorosan követi a jelenleg 18%-os irányadó kamat és a jelenleg 13%-os alapkamat alakulását (jelenleg a kettő között félúton, 15-16%-on áll), e kétféle jegybanki kamat pedig a várakozások szerint 10% környékén már össze fog érni egymással.

Extraprofitadó: tavaly az MNB összesítése szerint 226 milliárd forint extraprofitadót fizettek a bankok, szabályozását egyébként nemrég a kormány átalakította. A kormány korábbi ígérete és a hatályos jogszabályok szerint a tavalyi és az idei évre vezették be az adót, így az év végével megszűnne, ám ebben a Hitelezés 2023 konferencia közönségének csak a 11%-a bízott. A Kormányinfón elhangzottak alapján legfeljebb részben tűnik csak el az extraprofitadó jövőre, és nem is minden szektorban fog csökkenni, vagyis még akár az is lehet, hogy az idei szinthez hasonló terhet kell majd befizetnie a bankszektornak 2024-ben is. A konferenciaközönség nagyjából kétharmada ezt a forgatókönyvet valószínűnek tartotta.

Elmondható tehát, hogy a kamatstoppal és az extraprofitadóval kapcsolatos mai kormányzati jelzések teljesen illeszkednek a piaci várakozásokba, de vajon milyen hatással lehetnek a bankokra és ügyfeleikre?

Milyen hatással lehetnek a bankszektorra?

Kamatstop: ezzel kapcsolatban érdemes felidézni az MNB novemberi kritikáját, hiszen maximálisan egyet tudunk érteni vele. A jegybank szerint a kamatstop

Gyengíti a monetáris transzmissziót .

. Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára , amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.

, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor. Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.

Jelenlegi formájában indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.

változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak. Továbbra is van mintegy 7 ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop alá.

Abból kiindulva, hogy jelenleg évente mintegy 200 milliárd forintjába kerül a kamatstop a bankszektornak,

a kamatstop legújabb meghosszabbítása a Portfolio becslése szerint idén legalább 70 milliárd forintjába kerülhet a bankszektornak,

hiszen csak az év második feléről van szó, amikor már jó esetben csökkenni fog a BUBOR, de például a változó kamatozású jelzáloghitelek esetében meghatározott 2,0-2,4%-os kamatstopos szinttől még nagyon messze lesz, sokkal közelebb marad mostani 15-16%-os szintjéhez. A meghosszabbítás pontos eredményhatását persze az döntheti el összességében, hogy

az MNB által alkalmazott kamatlábak, és ezek nyomán a BUBOR, illetve a 3-5 éves kamatperiódusú hiteleknél referenciakamatként szolgáló ÁKK-hozamok és a BIRS milyen mértékben és ütemben ereszkednek majd az előttünk álló hónapokban , és

, és az alapkamat pontosan mikor éri el a 10% alatti szintet először, amikor az intézkedés kivezetésre kerülhet.

A Hitelezés 2023 konferenciája közönsége egyébként meglehetősen szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy még idén megtörténne ez utóbbi: 60% szerint még 2023 végén is 13%-os szinten, illetve afölött lehet az MNB irányadó kamata, praktikusan vele együtt az alapkamat is.

Ennél is pontosabbat képet mutat a piac várakozása:

a határidős kamatpálya (FRA) szerint a BUBOR és alapkamat még A jövő év februárjában sem fogja elérni a 10%-os szintet, valahol 11% körül lehet.

Extraprofitadó: miközben a kamatstoppal kapcsolatban a bankoknak is várható kamatpályát és valószínűségeket kell számolniuk akkor, amikor előre akarják jelezni várható terhelésüket, az extraprofitadóterhelés kiszámítása ennél egyszerűbb (igaz, az adóalap általában nem derül ki a nyilvános éves beszámolókból, de a bankoknál rendelkezésre állnak az adatok). A Portfolio értesülése szerint a kormány hosszabb távon is alkalmazná azt az új adószámítást, akár változatlanul a 2022-es bázison hagyva annak alapját (azzal a megfontolással, hogy ne tudjanak az adóalanyok utólag alkalmazkodni hozzá), amelyet a második félévre vezettek be. Az április végén megjelent, egyelőre csak 2023 második felét érintő változások szerint

július 1-jétől megváltozik az adó alapja, az adózás előtti nyereség 50 százalékát (vagyis egy félévre jutó részét) adóztatják meg az eddigi nettó árbevétel helyett,

50 százalékát (vagyis egy félévre jutó részét) adóztatják meg az eddigi nettó árbevétel helyett, csökkentő tételként kell figyelembe venni az előző évi osztalékbevétel 50 százalékát,

kell figyelembe venni az előző évi osztalékbevétel 50 százalékát, növelő tételként kell figyelembe venni az előző év terhére elszámolt bankadó 50 százalékát, a befizetett pénzügyi tranzakciós illeték 50 százalékát és az extraprofitadó 50 százalékát,

kell figyelembe venni az előző év terhére elszámolt bankadó 50 százalékát, a befizetett pénzügyi tranzakciós illeték 50 százalékát és az extraprofitadó 50 százalékát, az adó kulcsa is megváltozik ennek megfelelően: az adóalap (vagyis a fentiek szerint korrigált nyereség) 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 százalék, az e feletti összegre 30 százalék lesz.

Úgy tudjuk, a bankszektor összesített adóterhelése és a költségvetési bevétel szempontjából semleges volt ez a változtatás, viszont csökkentette az OTP idei adóterhelését mintegy 28 milliárd forinttal, de kifejezetten kedvezőtlenül hatott néhány külföldi tulajdonú bankot, például a Raiffeisen, az UniCredit és a K&H adóterhére. Alábbi ábránk a tavalyi extraprofitadókat mutatja, ehhez képest már idén jelentős az átrendeződés.

A Kormányinfón elhangzottakból kiindulva

akár fenn is maradhat a bankszektor teljes, újfajta számítással kalkulált extraprofitadója, több mint 200 milliárdos terhet okozva a szektornak, de sor kerülhet a csökkentésére is,

ez egyelőre nem világos. Egy ilyen lépéssel mindenesetre nem teljesülne a kormány korábbi, 2022 júniusában tett ígérete, amely alapján csak két ámeneti évre vezették be az új különadót.

Az extraprofitadó pontos hatását nehéz számszerűsíteni, de irányát és elvét tekintve

a túlzott adóterhelés rontja a bankok hitelezési képességét , különösen a kifeszítettebb tőke- és likviditási helyzettel rendelkező bankoknál (e hatás effektivitását mérsékli a most alacsonyabb hitelkereslet és a bankszektor rendkívül jó tőke- és likviditási helyzete),

, különösen a kifeszítettebb tőke- és likviditási helyzettel rendelkező bankoknál (e hatás effektivitását mérsékli a most alacsonyabb hitelkereslet és a bankszektor rendkívül jó tőke- és likviditási helyzete), rontja a bankszektor technológiai és akár szolgáltatási szintű fejlődési, innovációs képességét ,

, drágító hatással bír a pénzügyi szolgáltatásokra , hiszen amely szolgáltatásoknál ezt az esetlegesen gyengébb piaci verseny, a már megkötött szerződések és a jogszabályok lehetővé teszik, a bankok megpróbálják továbbhárítani az adó hatását ügyfeleikre,

, hiszen amely szolgáltatásoknál ezt az esetlegesen gyengébb piaci verseny, a már megkötött szerződések és a jogszabályok lehetővé teszik, a bankok megpróbálják az adó hatását ügyfeleikre, pozitív hatása lehet viszont az, hogy tovább hatékonyságnövelésre és költségtakarékosabb működésre készteti a piaci szereplőket.

Milyen hatással lehetnek az ügyfelekre?

Az extraprofitadó esetleges meghosszabbításának a hatásai közvetettek, és főleg a pénzügyi szolgáltatások árában, kevésbé transzparens módon érvényesülnek. Könnyebben tetten érhető a kamatstoppal kapcsolatos kormánydöntés hatása az érintett ügyfelek számára:

jó hír az érintett hiteladósoknak a kamatstop meghosszabbítása, a 10% alatti alapkamathoz kötött kivezetése viszont azt üzeni, hogy sokak számára jelentősen nőhetnek a törlesztőrészletek,

hiszen nem azon a kamatszinten vezetik ki a kamatstopot, ahol bevezették.

Egy tipikusnak mondható, kamatstopban érintett változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkező ügyfél hitelének

a hátralévő futamideje nagyjából 7 év,

a hátralévő hitelösszeg 5 millió forint.

Feltéve, hogy 3 hónapos kamatperiódusban van (ez a leggyakoribb), a kamatstop során figyelembe vett BUBOR az ő esetében 2,02%. Ha erre eddig a szerződés szerint 2 százalékpontos felárat számítottak fel neki, akkor a hitelének az adósságszolgálata jelenleg 4,02%-os kamat szerint számolódik. A példában szereplő hiteladós

aktuális törlesztőrészlete 68 ezer forint, ha hirtelen véget érne a kamatstop, ez 54%-kal 106 ezer forintra ugrana, ha pedig 9,5%-os BUBOR mellett ér véget a kamatstop, akkor ennek felével, 27%-kal, 87 ezerre fog ugrani.

5 éves hátralévő futamidő mellett ez a növekedés valamivel 20% alatt lenne, 15 évesnél viszont megközelítené a 60%-ot. Jól látható, hogy minél hosszabb a hátralévő futamidő, annál érzékenyebben reagál egy törlesztőrészlet a kamatstop megszüntetésére a bevezetéshez képest magasabb BUBOR mellett.

Érdemes megjegyezni, hogy egy 10% körüli BUBOR mellett kivezetett kamatstop nem jelenti azt, hogy egy hitel esetében már feltétlenül egy alacsonyabb, 10% alatti vagy akörüli BUBOR-szintet fognak figyelembe venni az új törlesztőrészlet meghatározása során, ugyanis

a kamatstop kivezetését megelőző, legutóbbi fordulónap előtti utolsó hónap végén érvényes BUBOR lesz a mérvadó, nem az a makroszintű kamatszint, ahol a kamatstopot kivezették.

Ha jóval korábban volt a kamatstop kivezetéséhez képest a hitel legutóbbi fordulónapja, akkor ad absurdum az is előfordulhat, hogy egy 15-16% körüli BUBOR szerinti, 17-19%-os kamatot kell fizetnie az ügyfélnek a kamatstop kivezetése utáni hónapokban.

