Itt a friss magyar mobilbanki rangsor, kettészakadt a mezőny

A hazai mobilbanki appok érettsége a felhasználói értékelések alapján ma már megközelíti, illetve több esetben el is éri a magas szintű sztenderdnek számító Revolut appjának értékelését, míg egyes mobilbanki appok ráncfelvarrásra szorulnának a felhasználók értékelése szerint. Megnéztük, hogyan alakult a mobilbankok hazai rangsora, és azt is, hogyan változott a felhasználói megítélésük az elmúlt fél évben.

Mi történt a mobilbanki piacon?

A hazai mobilbanki rangsor összeállításánál érdemes figyelembe venni azt is, hogy az egyes appok milyen érettségi fázisban járnak, mikor voltak nagyobb frissítések vagy alkalmazás-cserék, és milyen fejlesztési stratégiák működnek az egyes pénzintézeteknél.

Az OTP Bank a lakossági mobilappja előző verzióját, a Smartbankot tavaly március 24-én vezette ki, a Smartbankot értelemszerűen már tavaly ki is vettük a rangsorunkból. Az új mobilbankot már 2021-ben elkezdte tesztelni a bank, majd fokozatosan vezették be az ügyfeleknél.

Az Erste George nevű appja kezdetben, még 2021-ben gyermekbetegségektől szenvedett, ám az app értékelése a stabil működési feltételek megteremtését követően fokozatosan javult az elmúlt durván két évben.

Az MBH Bank három korábbi tagbankjának (Budapest Bank, Takarékbank és MKB Bank) mobilbanki appjai ugyan átmárkázáson estek át, ám a három alkalmazás ma még külön életet él, külön értékeléssel is rendelkezik. Azonban hamarosan megjelenik egy közös mobilbanki applikáció is a banknál.

A fintech gyökerekkel rendelkező, ma már banki licenccel is rendelkező Revolut mobilbanki appját számos bank nemzetközi szinten is sztenderdként figyeli, az alkalmazást a banki fejlesztő csapatok is jó összehasonlítási pontként használják. Mivel ma már több százezer ügyféllel rendelkezik a társaság Magyarországon is - bár nem teljesen összehasonlítható egy fintech hátterű bank és egy univerzális nagybank értékelése – érdekességképpen a Revolut mobilappjának értékelését is szerepeltetjük a rangsorunkban.

Androidos rangsor

Az Apple felhasználók általánosságban elégedettebbek a mobilbankjukkal, mint az androidosok: androidos appok 4,0 csillagos átlagos értékelése alacsonyabb, mint az App Store 4,4-es átlaga (az értékelések egyébként kicsivel jobban szóródnak az android ökoszisztémában, 1,01-es szórás vs. 0,966-os szórás).

A Google Play rangsorában a Revolut 4,8-as értékelését követően 4-es holtverseny következik 4,7-es felhasználói értékeléssel: tehát a rangsorban képzeletbeli második helyezett a K&H, az OTP, a Gránit és a Raiffeisen mobilbanki applikációja, majd a mindössze egy tized csillaggal kisebb, 4,6-os értékelést szerző app, az MBH Bank ex Budapest Bank mobilappja következik a dobogón. Az Erste 2021-ben élesített George appjának androidos verziója a bevezetés után nem sokkal még 3 alatti értékeléseket is kapott, mostanra 4,5-es értékelést ért el a Google alkalmazás-áruházában, ezzel feljött a 4. helyre. Innentől egy kisebb ugrást követően 3,7 csillaggal ötödik az UniCredit mBanking appja, 3,3-mal hatodik a CIB alkalmazása, majd az MBH Bank ex Takarék appja 2,1 és az MKB 2,0 csillagos értékelése zárja a sort.