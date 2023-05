Megszólalt a becsődölt bank vezére: nem mondták, hogy rossz a bankom

A nemrég bedőlt First Republic Bank korábbi vezérigazgatója szerint a pénzintézet a más regionális bankoktól eredő fertőzés miatt csődölt be, és a hatóságok sem tettek meg mindent annak érdekében, hogy felhívják a bank figyelmét a hiányosságokra – írja a Reuters

Michael Roffler ex-vezérigazgató a szenátus bankügyi bizottságának elmondta, hogy a bankszektorban uralkodó pánik miatt a csőd előtti hetekben több mint 100 milliárd dollárnyi betétet vontak ki a First Republic Bankból, ezzel megpecsételve annak sorsát. Emellett a szabályozók sem hívták fel a bank figyelmét a likviditási, vezetési vagy stratégiai problémákra, pedig ezzel elkerülhető lett volna a pénzintézet bedőlése.

Nem számítottunk arra, hogy a Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődbe megy, és arra sem, hogy ez jelentős betétkiáramlást indíthat el a bankunknál

- mondta Roffler.

A First Republic Bank volt a harmadik amerikai pénzintézet, amely a betétkivonások áldozatául esett az utóbbi hónapokban. Kedden a Silicon Valley Bank korábbi vezére beszélt arról, hogy a bankja csődjét a pletykák és a tévhitek okozták, úgy tűnik, a First Republic Bank vezetője is hasonló véleménnyel van erről. Ezzel szemben az amerikai hatóságok álláspontja az, hogy bár külső hatások is közrejátszottak, a bankok bedőlése miatt legfőképp az egyes intézmények vezetői okolhatók.

Címlapkép forrása: Getty Images