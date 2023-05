Egyre jobban félnek a bankok a közösségi média hatalmától

Megerősítik az amerikai bankok a kockázatkezelési, felügyeleti és vészhelyzeti eljárásaikat a közösségi média használatával kapcsolatban, miután két hónappal ezelőtt a Silicon Valley Bank egy olyan roham áldozata lett, amelyben jelentős szerepet játszott az internet is – írja a Reuters

Hét banki vezető és elemző szerint a szektor szereplői olyan programokon és terveken dolgoznak, amelyekkel el tudják majd hárítani az online fenyegetéseket, köztük főként a pénzintézetek egészségi állapota körüli pletykákat, ezek ugyanis jelentős betétkiáramláshoz vagy a részvényárfolyam csökkenéséhez vezethetnek.

A hitelintézetek újragondolják a közösségi média szerepét: már nem marketingeszközként, hanem potenciális veszélyforrásként tekintenek rá.

A Silicon Valley Bank csődje előtt ugyanis sokakat a bank egészségét megkérdőjelező, Twitteren megjelent bejegyzések késztettek arra, hogy kivonják a betéteiket a pénzintézetből. Sok banki vezető szerint az, aki nem figyel oda a közösségi médiában való jelenlétre, illetve annak a betétekre gyakorolt hatására, nagy veszélyben lehet, hiszen pletykák bármely intézménnyel kapcsolatban megjelenhetnek.

A közösségi médiát a szabályozók is figyelik: az amerikai betétbiztosító és a Fed is kiemelte, hogy a technológia felgyorsította a betétek kivonását, ezzel pedig jelentősen felgyorsult egy potenciális krízis is. Egy elemző szerint manapság nagyon sok médiafigyelő eszköz létezik, de ezek használatát a bankok külső cégekre bízzák, ez pedig kockázatkezelési szempontból nem szerencsés.

