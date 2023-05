Új elnökséget választott a Magyar Bankszövetség, Jelasity Radován maradt az elnök

A Magyar Bankszövetség megtartotta éves rendes testületi ülését, amelyen általános tisztújítást tartott, így új elnökséget, felügyelő- és etikai bizottságot választott. Varga Mihály pénzügyminiszter és Kandrács Csaba MNB-alelnök is részt vett az eseményen, a pénzügyminiszter az extra terhek tervezett jövő évi kivezéséről is beszélt, az elmondottakról itt számoltunk be