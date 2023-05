Az OTP vizsgálja román leánybankjának lehetséges eladását, tudta meg az ügyet jól ismerő forrásoktól a Bloomberg.

Kivonulhat Romániából az OTP

Az OTP potenciális vevőkkel tárgyal, és nem kötelező érvényű ajánlatokat kért a román pénzintézetre. A legnagyobb romániai bankok közül néhány tanulmányozza az üzletet, tudta meg a Bloomberg.

"A felvásárlási növekedési akadállyal szembesülve az OTP Csoport kiszélesítette az OTP Bank Románia stratégiai lehetőségeit a bank esetleges eladásával" - közölte egy szóvivő e-mailben küldött közleményében, hozzátéve, hogy nem született döntés a bank eladásáról. "Ennek esélyeit most vizsgálják".

Kicsi maradt az OTP Romániában

A bankcsoport célja, hogy a piacain legalább 10 százalékos részesedést érjen el, a szlovén bankvásárlással pedig már ötödik piacán piacvezető lett a bankcsoport.

Csányi Sándor egy 2017-es rendezvényen azt mondta, hogy Romániában 7-8 százalékos piaci részesedést céloznak meg, ettől azonban alaposan elmaradt a bank, organikusan nem tudott nagyra nőni, akvirálni pedig nem tudott nagyobb pénzintézetet az OTP, piaci részesedése 3 százalék körüli maradt.

Az idei első negyedév végén a román bank mérlegfőösszege 1586 milliárd forint volt, csupán 4,4 százaléka a bankcsoport teljes mérlegfőösszegének, a bolgár, a szlovén, a horvát és a szerb után az ötödik legnagyobb bankja a román az OTP-nek.

Tavaly a román OTP 62,6 milliárd forint összes bevételt ért el, ami a bankcsoport bevételének 3,8 százaléka, a bank 3 milliárd forint profitot szállított, ez a csoport eredményének 0,9 százaléka volt.

Mennyit érhet a román bank?

A román leánybank saját tőkéje 174 milliárd forint, vagyis, ha könyv szerinti értéken adja el a román bankját az OTP, akkor ennyit fizethet a vevő. A lehetséges vételárat csökkenti, hogy kicsi a román OTP piaci részesedése, ráadásul az európai banki árazások jelentősen csökkentek az elmúlt években, az OTP is több esetben könyv szerinti érték alatt vásárolt bankokat, emiatt is komoly badwill tételek keletkeztek, amik alaposan megtolták a bankcsoport profitját. Ezzel szemben állhat az, hogy ha olyan pénzintézet venné meg a román OTP-t, amelynél ezzel komoly szinergiahatások jelentkeznének, annak akár a könyv szerinti értéknél is többet megérhet az OTP-leány. Összességében inkább az a valószínűbb, hogy a könyv szerinti értéknél alacsonyabb értéken adhatná el az OTP a román bankját.

Jellemzően vesz az OTP, nem elad

2014 óta 14 pénzintézetet vett meg az OTP a régióban, ezek közül többet a SocGentől, a francia bankcsoport ugyanis kivonult a régióból, gyakorlatilag hasonló indokkal, mint ahogy az OTP otthagyhatja Romániát, azért, mert piaci részesedése nem megfelelő mértékű volt ezekben az országokban.

Szlovákiából kivonult az OTP

Nem csak vesz, de el is ad az OTP, a szlovák leánybankját a KBC Csoportnak értékesítette, az OTP Banka Slovensko értékesítését 2020 novemberében zárta le a magyar bank.

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója korábban az eladást azzal indokolta, hogy 20 év alatt sem sikerült optimális piacrészt elérniük Szlovákiában. "Belépésünk a szlovák piacra mindig emlékezetes marad számunkra, mivel ez volt az első lépés azon az úton, amelyen haladva mostanra egy több mint 10 országból álló nemzetközi bankcsoporttá fejlődött az OTP Csoport", mondta akkor a bankvezér.

Az OTP Banka Slovensko 2002. április 4-én került az OTP többségi tulajdonába, a teljes eszközállományt tekintve Szlovákiában 1,75 százalékos piaci részesedéssel, 58 fiókkal rendelkezett az eladáskor.

Mit csinál az árfolyam?

Nem reagált a hírre érdemben az árfolyam, az OTP árfolyama ma 0,3 százalékot esett, idén már 10 százalékot emelkedett.

Címlapkép: STR/NurPhoto via Getty Images