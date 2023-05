Gyökeres átalakulások jönnek a betétbiztosítás területén Európában

Gyökeresen átalakulhat a betétbiztosítási rendszerek helye a felszámolási hierarchiában, növekedhet azok szerepe a szanálási finanszírozásoknál, illetve a határon átnyúló kifizetések területén is. A közelmúlt ilyen szabályok szerint zajló magyarországi eljárásai nyomán az Országos Betétbiztosítási Alap felszámolási térülései jóval magasabbak lettek a korábbi, e speciális szabály előtti eljárásokhoz képest – hívta fel a figyelmet az MNB alelnöke Európai Betétbiztosítók Fórumának Magyarországon tartott közgyűlésén.

Az Európai Betétbiztosítók Fóruma (European Forum of Deposit Insurers, EFDI) több évtizedes működése óta először most, május 24. és 27. között rendezi meg éves közgyűlését és nemzetközi konferenciáját hazánkban, az idén 30 éves házigazda, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) közreműködésével. A rendkívüli eseményre több mint 60 országból érkeztek előadók és résztvevők - hívta fel közleményében a figyelmet az MNB.

Kandrács Csaba, az MNB alelnöke, az OBA igazgatótanácsának elnöke (címlapképünkön) tegnapi nyitóelőadásában a közlemény szerint hangsúlyozta: a nemzetközi válságok mellett az európai betétbiztosítási rendszer számos szabályozási kihívással is szembenéz. Az Európai Bizottság bejelentése szerint

gyökeresen átalakulhat a betétbiztosítási rendszerek helye a felszámolási hierarchiában, növekedhet azok szerepe a szanálási finanszírozásoknál, illetve a határon átnyúló kifizetések kapcsán is.

A magyar betétbiztosítási rendszer meggyőződése, hogy a betétbiztosítás preferált hitelezői státuszát továbbra is fenn kell tartani a felszámolások során.

A közelmúlt ilyen szabályok szerint zajló eljárásai nyomán az OBA felszámolási térülései ugyanis jóval magasabbak lettek a korábbi, e speciális szabály előtti eljárásokhoz képest.

Ez pedig végső soron a bankrendszer utólagos OBA vagyonfeltöltési kötelezettségét is mérsékli, tehát a pénzügyi szektor számára is pozitív hozadéka van – nyomatékosította az alelnök.

Mindezeken túl fontos változást jelent majd az európai betétbiztosítás uniós irányelv szintű szabályozásának várható újdonságai, például

a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök definíciójának esetleges megváltoztatása vagy

vagy a k észpénzes kártalanítások visszaszorítása , további fontos kérdés lesz

, további fontos kérdés lesz az európai bankunió 3. pilléreként létrejövő Európai Betétbiztosítási Rendszer is

- tette hozzá a jegybank alelnöke.

Az EFDI legnagyobb eseményén, az egész napos konferencián előadóként és résztvevőként az Európai Unió érintett szabályozási és hatósági feladatot is ellátó szereplői (Európai Bizottság, Európai Bankhatóság, Egységes Szanálási Testület), több világszervezet (pl. World Bank) képviselője, más nemzetközi szervezetek (pl. Financial Stability Institute) vezetője, illetve az EFDI szinte minden tagja (jelenleg 66 európai betétbiztosítási szervezet és garanciaintézmény) is részt vesz – közölte az MNB.