Elérhető közelségbe került a pénzügyi csúcsfegyver, amely az egész világot felforgathatja

A pénzügyi digitalizációval járó változások számos kockázatot rejtenek, amelyeket a szabályozóknak még időben kezelniük kell. Az utóbbi években egyre több figyelmet kaptak a digitális jegybankpénzek, vagy CBDC-k ( Central Bank Digital Currency), amelyek hatékony eszközöknek tűnnek a jegybankok kezében arra, hogy megvédjék a monetáris szuverenitást a digitális magánpénzekkel szemben, egyúttal erősítsék a pénzügyi stabilitást és a monetáris eszközök hatékonyságát. A témáról a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) tartott előadássorozatot csütörtökön, amelyről ebben a cikkünkben számolunk be.

Digitalizáció és pénzügyek címmel szervezett online konferenciát az MKT Pénzügyi Szakosztálya és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Közgazdaságtudományi Munkabizottsága 2023. május 25-én, csütörtökön. A rendezvény előadói Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője; Sajtos Péter az MNB digitalizációs főosztályvezetője; Horváth Gábor, az MNB vezető közgazdasági szakértője; Kóczián Balázs, az MNB Digitális Jegybankpénz Főosztályának vezetője és Boros Eszter, az MNB vezető nemzetközi szakértője voltak. A konferencián a főszerepet a digitális pénzügyi rendszert érintő kockázatok és a CBDC bevezetésének lehetőségei kapták.

Temérdek kockázat bújik meg a digitális pénzügyi rendszerben

Sebestyén Géza az egyre digitalizálódó pénzügyi rendszert érintő kockázatokat ismertette. A szakértő szerint különösen nagy problémát jelent az ügyfelek megfelelő védelmének hiánya. A nemzetközi pénzügyi szolgáltatók gyakran nem a felhasználó országában vannak bejelentve, és ilyenkor az ügyfél csak nehézkesen tud eljárni a saját érdekében. További kockázat lehet, ha a szolgáltató kis ország jegybankjának felügyelete alá tartozik, mivel ilyenkor nincs megfelelő védelem a befektetések mögött. Az ügyfelek védelmének hiánya különösen kriptotőzsdék esetében jelenik meg. Nem egyszer fordult elő, hogy kriptopénzek kibocsátói egyszerűen eltűntek a befektetők pénzével.

Ellentét feszül a szabályozás és az innováció ösztönzése között is. A túlzott aktivitás elüldözheti a szereplőket, a laza szabályozás viszont nem kívánt kockázatokat hozhat be a rendszerbe. Megszokott, hogy a szabályozók általában rohannak a technológiai fejlődés után, pedig muszáj lenne kézben tartaniuk az eseményeket.

Látni kell, hogy a pénzügyi kirekesztés a digitális világban is megvalósulhat. Akik digitálisan nem felkészültek, könnyen kimaradhatnak a forradalomból. Ugyanakkor a fék nélküli pénzügyi inklúzió is sok veszélyt rejt.

Sok szolgáltató ugyanis a gamifikáción keresztül olyan ügyfélélményt biztosít, amelyen keresztül a befektetések világát játékként adják el.

Ez pedig kevésbé előnyös viselkedési mintázatokat erősít fel a felhasználókban.

A digitalizáció rendszerkockázatokat is teremthet, elég a 2010-ben bekövetkezett flash crash-re gondolni. Minél jobban digitalizálódik a piac, annál gyorsabbak és mélyebbek az összeomlások: a Dow Jones a flash crash idején például néhány perc alatt 10 százalékot esett. Ijesztő veszélyforrást jelentenek a napkitörések is, egy súlyosabb változat egy ledobott atombombával érne fel a digitális pénzügyek világában. Ilyenkor nem csak a számítógépek mennek tönkre, hanem az adattárolók is végleg megrongálódhatnak.

Vigyázni kell a bigtechekre

Sajtos Péter a digitalizáció pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásait fejtegette. A digitális világ szerves részévé vált az életünknek, amelynek közvetlen hatása volt, hogy az ügyintézés szinte már teljes egészében online zajlik. Ez az ügyféligény előbb utóbb a bankoknál is megjelent, amely arra sarkalta a pénzügyi intézményeket, hogy digitális élményeket nyújtsanak. Emiatt a bankoknak rengeteg erőforrást kellett fordítaniuk a technológiai képességfejlesztésre és az informatikai eszközök intenzívebb kihasználására. A nagy technológiai cégek úttörőnek számítanak ezen a területen, így a bankok sokat meríthettek a tapasztalataikból, legyen szó az adatkezelésről vagy a felhőszolgáltatások integrációjáról. Az újgenerációs technológiák beépülése mellett a korábban kizárólag a fintechekre jellemző vállalkozói kedv is egyre jobban megjelenik az inkumbens bankoknál.

A bankok számára valós fenyegetettség lehet, hogy a bigtech cégek előtt nincs technológiai korlát, ha pénzügyi szolgáltatást indítanak, ráadásul alapozhatnak az óriási felhasználói bázisukra és az évek során felhalmozott impozáns adatvagyonra is. Ennek persze szabályozói aspektusa is van, és egy globális, technológiai alapú digitális térben egyre inkább felmerül a kérdés, hogy ki biztosítja majd a felhasználók érdekeit és biztonságát. A decentralizált világban ez még égetőbb kérdéssé válik. Sajtos Péter felidézte, hogy a kriptoeszközök megjelenésükkel egyfajta szabályozói definíciós problémát is előidéztek, sok helyen korlátozásokat vezettek be, de Kínában például be is tiltották őket.

A CBDC és a monetáris szuverenitás

Horváth Gábor a monetáris szuverenitás és digitális jegybankpénz kapcsolatáról beszélt. Az előadás fő üzenete az volt, ha jól vezetik be, a CBDC javíthat egy ország monetáris szuverenitásán.

A nemzeti szuverenitás kezdeti koncepcióját az 1648-as vesztfáliai békében határozták meg. Az országok ekkor mondták ki a „be nem avatkozás elvét”, amely megalapozta a nemzetállami önrendelkezést. Ha vesztfáliai értelemben nézzük, akkor a monetáris szuverenitás alatt azt értjük, hogy egy adott terület szabadon megválaszthatja a pénznemét, és az ehhez szükséges bányászati, pénzverési és kibocsátási jogokkal is rendelkezik.

A vesztfáliai koncepció ma már a modern hitelpénzrendszerek tükrében egyértelműen meghaladottnak számít. A kisebb országok tartalékolási kötelezettsége egyben egy globális hierarchiát is megtestesít. A tartalékdevizát (pl.: dollár, euró) kibocsátó országok monetáris értelemben magasabb szinten helyezkednek el a hierarchiában, mint a kisebb országok. Ez a komplex rendszer felülvizsgálatra készteti a szuverenitás monetáris lábát. A nemzetállamok rendelkezésére áll ebben a kérdésben az elszámolási egység meghatározása, a monetáris irányítás, a pénzügyi nyitottság szabályozása és a hierarchián belüli szerep kijelölése.

E szerepkörök mentén érdemes értékelni a CBDC adta lehetőségeket. A digitális jegybankpénz irodalma nagy, és a fogalom közgazdasági, valamint jogi tartalma is sokat változik. Egy kézenfekvő, a BIS által elfogadott definíció szerint a digitális jegybankpénz a hivatalos, a jegybank által kibocsátott fizetőeszköz elektronikus formában, amely univerzálisan elérhető a lakosság és a vállalatok számára, kamatozhat és a készpénzhez hasonló bilaterális elszámolások lebonyolítására alkalmas.

A CBDC-vel a nemzeti jegybankok költséghatékony módon segíthetik egy ország elszámolási egységének integritását. Az eszköz támogathatja a monetáris transzmissziót, hiszen a lakosság direktben érzékelheti a kamatok hatását. A CBDC a vagyoni egyenlőtlenségből származó problémák kezelésére is használható lenne egy hatékonyabb újraelosztási politikán keresztül.

Továbbra is vitatott azonban a dollarizáció kockázatának mértéke,

a digitális jegybanki fizetőeszközök globális versenyében ugyanis könnyen megtörténhet, hogy egy erősebb devizához kötődő CBDC kiszorítja egy nemzetállam saját fizetőeszközét.

Egy esetleges pénzügyi válság esetén a CBDC biztonságos pénzalternatívát jelent, hiszen a pénzforgalom a bankrendszer gyengélkedése esetén is zavartalanul folyhat tovább, a reál gazdaság működése kevésbé sérül.

Óvatosan kell bevezetni a CBDC-t

Kóczián Balázs a CBDC bevezetésének várható előnyeiről és a fontosabb bevezetési elvekről beszélt. A világ nagy része már foglalkozik a kérdéssel, és vannak országok, ahol már be is vezették a CBDC-t. A BIS kutatása szerint az alábbi indítékok állhatnak a CBDC bevezetése mögött:

pénzügyi stabilitás megteremtése,

a fizetések hatékonyságának növelése,

határon átnyúló tranzakciók hatékonyságának növelése,

monetáris politika hatékonyságának javítása.

A jegybankok egyik küldetése az árstabilitás elérése, amelyhez több eszköz is a rendelkezésükre állhat. Egyik ezek közül a kamatcsatorna, amely azonban csak közvetítőkön keresztül fejti ki a hatását. Ha egy kamatozó CBDC széles körben is elérhető lenne, az javíthatna a monetáris transzmisszió hatékonyságán. Egy ilyen eszköz segítségével a jegybank hatékonyabban befolyásolhatja az üzleti ciklusokat.

Az eszköz bevezetését a jegybankoknak nagyon körültekintően kell elvégezniük.

Fontos azonban, hogy a digitális jegybankpénzt kétszintű bankrendszerrel kooperációban kell létrehozni.

A kockázatok kezelésének három fő módja lehet: állampapírral szembeni kibocsátás GDP-arányos korlátozás mellett, sávos kamatozás, egyéni szinten korlátozott mennyiség.

Ahol csak az alapvető szolgáltatás biztosítás a cél, ott elég lehet a szűk mennyiségi korlát is. A digitális euróra vonatkozó tervek nem tartalmaznak hivatalos mennyiségi korlátot, több tanulmány viszont 3000 eurós plafont ajánl. Valószínűleg az adott ország igényeinek megfelelően határozzák meg majd a limitet.

Vitatott kérdés, hogy megvalósítható-e a CBDC-vel a hitelezés. A szakértő elmondta, hogy ez teljes egészében nem zárható ki, idáig viszont még nagyon hosszú út vezet. Kínában nyújtanak már digitális jegybankpénz alapú hiteleket, ám ezeket a kereskedelmi banktól lehet igényelni e-jüanban.

Kína a CBDC-vel törne előre?

A Boros Eszter által bemutatott kutatás fő megállapítása az volt, hogy a pénzügyi innovációk a történelem során mindig is összefüggtek a gazdasági súlypontok eltolódásával. A CBDC a pénz fejlődésének újabb mérföldköve lehet, hiszen a fizetőeszközöket kibocsátó nagyhatalmak mindig igyekeztek építeni a technológiára. Feltörekvő halatomként Kína elöl jár a CBDC fejlesztésében, amely azokra a történelmi fordulópontokra emlékeztet, amikor nagy birodalmak a pénzrendszereiken keresztül próbáltak pénzügyi és a gazdasági dominanciát kialakítani az érdekszférájukban.

A középkor végén a gazdaság növekvő pénzigénye kiváltotta az igényt a különböző a pénzhelyettesítőkre is, amely nyomán létrejöttek a bankházak és tőzsdék Németalföldön és Itáliában. Mindez pénzügyi háttért tudott biztosítani a kibontakozó földrajzi felfedezésekhez és a gyarmatosításhoz. Később, miután a Bank of England megkapta a pénzkibocsátási monopóliumot a brit uralkodótól, a font vált a világ meghatározó fizetőeszközévé. Ezt követően az első világháború után a font helyére a dollár lépett, amelynek vezető szerepe azóta is töretlen.

A 70-es, 80-as évek számítógépes forradalma ennek nyomán a dollárra épülő infrastruktúra fejlődését lendítette előre, ami a mai napig erősíti a dollár világpénz szerepét.

A kutatás szerint a digitális jegybankpénz a határon átnyúló tranzakciókban hozhatná a legnagyobb változást. Ennek érdekében már több multilaterális együttműködés (pl.: Project Dunbar) is létrejött, ahol a különböző devizák digitális jegybankpénz-változataink tranzakcióit tesztelik.

A nemzetközi fizetési forgalomban jelentős lemaradást látni. Az amerikai központú levelezőbanki rendszerben, különböző főkönyveken, különböző számlák közötti átvezetések révén mennek végbe a tranzakciók, amelyek így nagyon drágák és időigényesek. Ezt a rendszert egy azonnali fizetési forgalom válthatná fel, amely a megosztott főkönyvi technológián alapulna.

Kína a belső pénzforgalmi rendszerének részévét tette a CBDC-t, amelynek egyik oka az lehetett, hogy az országos pénzforgalom jelentős részét magáncégek (WeChat, Alipay) bonyolítják le, ami akár rendszerszintű kockázatokat is felvethet. Tavaly márciusig 15 tartományi szintű városban került sor tesztelésre, és 14 milliárd dollár értékben bocsátottak ki e-jüant. Ez kínai viszonylatban kis szám, ami még a teljes forgalomban lévő pénzmennyiség 1 százalékát sem éri el. Ennek az lehet az oka, hogy a digitális pénz a mobilfizetéshez képest nem tud újat nyújtani, ráadásul e-jüanban csak korlátozott összeg tartható. A kínai állam ezért egyéb szolgáltatásokkal igyekszik vonzóvá tenni a CBDC-t, például a korábban említett hitelnyújtással.

A kínai CBDC-program mögött geopolitikai szándékok is meghúzódhatnak, hiszen a világ második legnagyobb gazdaságaként Kína növelné a saját pénznemében zajló elszámolások arányát. Ez főleg a fejlődő országokban, és az Egy Övezet Egy Út által érintett országokban működhet. A kínai törekvés elé gátat vethet, hogy kínai belföldi pénzügyi piacot (onshore market) különböző tőkekorlátozások választják el a világ többi részétől, ráadásul a jüan a dollárral szemben egy központilag menedzselt árfolyamú deviza.

