Dőlnek a bevételek az MBH Bankhoz, de visszaesett a hitelezés

Kiugró nyereséget ért el a fúzió előtti utolsó negyedévben, vagyis az év első három hónapjában az MBH Bank. A korrekciós tételek nélkül számított profit ugyanis 91 milliárd forint volt, duplája az egy évvel korábbinak. Az eredményjavulás annak köszönhető, hogy a bank kamatjövedelme ezen időszak alatt 75 milliárd forinttal javult, vagyis szintén megduplázódott a kamatkörnyezet emelkedésének köszönhetően. Az állami terhek növekedése miatt ugyanakkor a számviteli nyereség valamelyest csökkent, 22,3 milliárd forintra. A hitel- és betétállomány egy év alatt még nőtt, 2022 vége óta viszont a piaci trendekkel összhangban már csökkent a banknál.

Mivel a tőzsdén jelenlévő MKB Bank olvasztotta magában tavaly április 1-jén a Budapest Bankot, idén május 1-jén pedig a Takarékbankot is, ezért tőzsdei beszámoló formájában, konszolidáltan láthatjuk a hármas fúzióval létrejött MBH Bank negyedéves számait is, mégpedig 2021 elejéig visszamenőleg. A friss, 2023. első negyedéves gyorsjelentés kiugró bevételnövekedésről árulkodik, hiszen az egy évvel korábbihoz képest

a kamateredmény 99%-kal 150 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a jegybanknál tartott szabad likviditáson elért kamatbevételeknek köszönhetően, de a hitel- és értékpapírállomány növekedése is hozzájárult ehhez, a nettó kamatmarzs pedig az egy évvel korábbi 3,0%-ról 5,7%-ra emelkedett,

A pénzügyi műveletek eredménye -3,9 milliárd forint, az árfolyam- és átértékelődési eredmény (-3,9 milliárd) és a fix kamatozású állampapír portfolió átértékeléséből fakadó eredményhatás (+1,8 milliárd) eredőjeként, míg egyéb ráfordításként 2,8 milliárd forintot számoltak el.

Az MBH Bank konszolidált működési költsége 60,4 milliárd forintot tett ki az első negyedévben, a 23,4%-os éves növekedés lényegében megfelel az inflációnak. Személyi jellegű ráfordítás ebből 30,4 milliárd forint volt, ami 21,3%-os emelkedést jelent. Március végén 9606-an dolgoztak a banknál, ami egy év alatt mindössze 1,5%-os csökkenést jelent.

Ezen kívül a korrekciós tételek között olyan ráfordítás jellegű tételeket találunk, mint

241 millió forint integrációs költség (egy éve ez 340 millió volt),

(egy éve ez 340 millió volt), 57,5 milliárd forint teljes éves extraprofit adó (a bankszektor adóteher-megosztását átalakító áprilisi jogszabály-változás nyomán ez végül 50,6 milliárd forint lesz ),

(a bankszektor adóteher-megosztását átalakító áprilisi jogszabály-változás nyomán ez végül ), 15,5 milliárd forint teljes éves bankadó,

illetve eredményjavító tényezőként 4,756 milliárd forintnyi, a Sberbank végelszámolásához kapcsolódó korábbi rendkívüli betétbiztosítási díjfizetési kötelezettség visszaírása is megtörtént.

Az első negyedévben nettó 0,6 milliárd forint korrigált kockázati költség felszabadítás történt a banknál, köszönhetően a stabil portfólióminőségnek. Az NPL-állomány nagyjából stagnált, a negyedév végén 225,8 milliárd forint volt, ami 4,6%-os NPL-rátát jelent 47,5%-os fedezettség mellett.

A korrekciós tételek tehát most is sokat nyomtak a latba, kiemelendő ezek közül a bankadó és az extraprofitadó más bankoknál is látható egész évre való elszámolása az első negyedévben. A korrekciós tételekkel nem korrigálva az eredményt az látható, hogy a bankcsoport konszolidált számviteli adózás utáni eredménye 22,3 milliárd forint volt, valamivel szerényebb az egy évvel korábbinál.

Ami az üzleti aktivitást illeti, az MBH Bank teljes bruttó hitelállománya egy év alatt 7,4%-kal növekedett (vállalati: +16,3%, lakossági: +7,7%, lízing: +2,2%), 2022 végéhez képest viszont már 1,1%-kal csökkent az ügyfélhitelállomány a kedvezőtlen gazdasági helyzet hatására. A lakossági hitelállomány alakulására meghatározó jelentőségű volt a jelzáloghitelek iránti kereslet csökkenése. Az ügyfélbetét állomány 3,8%-kal nőtt egy év alatt (vállalati: +12,3%, lakossági: +10,5%), az első negyedévben viszont már 2,3%-kal szintén csökkent. Az MBH Csoport saját tőkéje 831,7 milliárd forint volt az első negyedév végén, a bankcsoport tőkeellátottsága erős, tőkemegfelelési mutatója (CAR) az első negyedév végén 19,7% volt, a CET1 mutató 17,4%.

A bank közleménye alapján a menedzsment az alábbiak szerint nyilatkozott az első negyedéves beszámoló apropóján:

„Bankunk nemcsak a fúzió-, hanem az üzleti tervek tekintetében is tartja a stratégiai irányt, ezt az elmúlt negyedév eredményei is visszaigazolják. Stabil üzleti teljesítménnyel és jelentős tőketartalékkal folytatjuk a munkát, hogy ügyfeleinknek még jobb szolgáltatásokat biztosítsunk és piacvezető, digitális bankot építsünk” – nyilatkozta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Krizsanovich Péter, az MBH Bank pénzügyi vezérigazgató-helyettese hozzátette: „Eredményeinkhez az erős jövedelmezőség, a kiváló tőkemegfelelés- és likviditás, valamint a stabil portfólióminőség is jelentősen hozzájárult. Büszkék vagyunk arra is, hogy a szűkülő vállalati és lakossági piacok ellenére is kiegyensúlyozott ügyfélállományokat tudhatunk a magunkénak, a nemteljesítő hitelek aránya nem változott jelentősen az elmúlt negyedév során."