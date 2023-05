Mégsem megy Kínába a Credit Suisse

A Credit Suisse évek óta egy teljes tulajdonú helyi bank létrehozását Kínában, amellyel korábbi terveik szerint jelentősen bővíteni tudták volna a vagyonkezelési üzletágukat. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, még a UBS-szel való összeolvadás előtt jelentette be a svájci bank, hogy a Credit Suisse Securities China, a hitelintézet kínai vegyesvállalata megkapta a befektetési tanácsadói engedélyt, amelynek köszönhetően részvényelemzést és tanácsadási szolgáltatást is nyújthat a belső kínai területeken. A cég emellett engedélyt kapott saját kereskedésre és a brókeri engedélyének kiterjesztésére is, miután tevékenysége eddig csupán a dél-kínai Sencsen városára korlátozódott. Így a Credit Suisse már csak egy lépésre volt attól, hogy ténylegesen megvethesse a lábát a világ második legnagyobb gazdaságában.

Az évekig tartó előkészületek után a bajba jutott svájci bank most azonban úgy döntött, hogy a terveket elveti, és nem épít ki fiókhálózatot az ázsiai országban. Ennek oka az, hogy az UBS már eleve rendelkezik egy kínai bejegyzésű pénzintézettel, így szabályozási problémákat eredményezhetne a Credit Suisse piacra való belépése.

Ez a lépés további hasonló intézkedéseket vetíthet előre, ugyanis a Credit Suisse és a UBS valószínűleg minden olyan piacon megelőzné a szabályok megszegését, ahol mindketten jelen vannak. Az még nem világos, hogy a kínai hatóságokat tájékoztatták-e a lépésről.

Címlapkép forrása: Getty Images