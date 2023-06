Elárulta Nagy Márton, mire megy ki a játék az éjszaka megjelent nagy változásokkal

Amikor a háztartások értékpapírt vásárolnak, 53%-ban állampapírt, 35%-ban befektetési jegyet, 9%-ban tőzsdei részvényt választanak a legutóbbi állományi megoszlás alapján. Az utóbbi időben nagyot, 2000 milliárd forintot emelkedett a befektetési jegyek állománya, ezen belül is csak a kötvényalapok húzták felfelé a piacot - mondta Nagy Márton, problémaként nevezve meg, hogy nem kötvényt vásárolnak ezek az alapok, hanem pénzpiaci alapként működnek: bankbetétbe teszik a pénzt, és nem állampapírpiaci likviditást keresnek. Ezért vezették be most azt, hogy a kötvények 95%-át állampapírban kell tartaniuk az alapoknak, a likvid eszközök 20%-át pedig diszkont kincstárjegyben.