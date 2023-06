Jönnek a digitális asszisztensek banki applikációkba, hamarosan mindenki saját AI-bankárt kap

Portfolio 2023. június 01. 16:27

Nyírő József, a Finshape társ-vezérigazgatója egy új, mesterséges intelligencia alapú ügyfélélményt mutatott be a Portfolio Financial IT 2023 konferenciáján. A látottak alapján nem nehéz elképzelni, hogy hamarosan mindenki digitális asszisztensek segítségével bankol majd.