Már biztosítást is köt nekünk a mesterséges intelligencia, ha megkérjük rá

Egyre népszerűbb a K&H mesterséges intelligenciája, a Kate nevű program, amelynek használatával befektetési tanácsokat is kaphatunk, de akár utasításokat is adhatunk neki. A pénzintézet folyamatosan dolgozik a robot fejlesztésén, a jövőben Magyarországon egyre több funkció várható.

Molnár Gergő, K&H Bank lakossági marketing vezető a pénzintézet legújabb digitális pénzügyi asszisztenséről, Kate-ről tartott előadást a Portfolio Financial IT 2023 konferenciáján. Az elmúlt hatvan év alatt jelentős digitális fejlődésen mentek át a bankok, a szakértő szerint a legtöbb pénzintézet már IT vállalatnak is nevezhető. A bank 640 000 digitálisan aktív ügyféllel, és 500 ezer mobilbanki felhasználóval rendelkezik.

Kate, a K&H digitális pénzügyi asszisztense alapvetően chaten kommunikál, de hangalapú kommunikációra is képes. A mesterséges intelligencia pénzügyi tanácsokkal is tud szolgálni, de például kártyát is lehet vele letiltani. Mindezek mellett biztosítást is lehet vele kötni, illetve BKV jegyek vásárlásában is segít. Külföldön ennél is több funkcióra képes: Belgiumban Kate szól, ha a parkolást elfejeltettük leállítani, a számlacsomagokkal kapcsolatban pedig proaktívan ad tanácsokat, és ha az ügyfél megkéri, át is váltja azt.

A K&H Kate kifejlesztésében leginkább a mesterséges intelligencia előnyeit használta ki, de a legnagyobb problémába a magyar nyelv értelmezése kapcsán ütköztek. A beszédhangot az AI-nak először leiratoznia, utána értelmeznie kell, majd az utasításokat is végre kell hajtania.

Kate nem egy chatbot, ugyanis nemcsak chatelésre jó, hanem utasításokat is lehet neki adni, amelyeket végre is hajt, emellett pénzügyi tanácsokat is tud nyújtani. A mesterséges intelligenciát már 218 ezer ügyfél kipróbálta, és már 53 ezren kérdéseket is tettek fel neki.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio