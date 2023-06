Tovább digitalizálná a kormány a pénzügyi szektort

Különböző lépésekkel digitalizálná a kormány a pénzügyi szektort, a közeljövőben több biztonságot, kényelmet javító intézkedés várható. Július elsejétől már a boltoknál is lehetőség lesz készpénzfelvételre, de arra is lesz lehetőségünk, hogy posta helyett elektronikus úton kapjuk meg a hivatalos leveleket.

A Portfolio Financial IT 2023 konferenciájának második szekciójában először Dr. Túri Anikó államtitkár beszélt a kormány digitális pénzügyi szabálycsomagjáról. A kormány az elmúlt néhány évben több előrelépést is tett a szabályozásokkal kapcsolatban, az elektronikus fizetési rendszer infrastruktúrája gyakorlatilag teljes mértékben kiépült. A következő években a legnagyobb feladat a különböző digitális szolgáltatások fejlesztése és a fizetési módok népszerűsítése lesz.

Nemcsak a magyar, hanem az EU-s szabályozásoknak is meg kell felelnie a hazai pénzügyi szektornak: ilyen például az euróban történő azonnali átutalással, illetve a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvekkel kapcsolatos rendeletek. A szabályozók legfőbb célja az, hogy megfeleljenek a technikai elvárásoknak úgy, hogy közben rendszerszintű változtatásokat eszközölnek. A kormány a közeljövőben bevezeti az „elektronikus magánokirat” fogalmát, ez egy saját azonosítással ellátott, biztonságos, elektronikus dokumentum lesz, ennek kihirdetése a következő hetekben várható.

A következő időszakban az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) kapcsán további fejlesztések várhatók, még ebben az évben bevezethetik az AVDH+ rendszerét. A kormány tervezi még az elektronikus kézbesítés kialakítását is, ez azt jelentené, hogy a magánszemélyek az ügyfélkapura, cégek pedig a cégkapura kaphatnák a leveleiket. Mindezek mellett az állam dolgozik még a bankszámlaváltás, valamint néhány közjegyzői eljárás digitalizálásán is.

A kormány kidolgozna egy Központi Csalásszűrő Rendszert is, ezzel kapcsolatban először a jogszabályi háttér kialakítása várható. Idén július 1-től bevezetésre kerül a bolti cashback szolgáltatás is,

ez lényegében boltoknál nyújt majd lehetőséget arra, hogy a bankkártyával történő vásárlás során készpénzt lehessen felvenni.

Ez elsősorban azokon a vidéki településeken nyújt majd jelentős segítséget, ahol kevés ATM működik.

A befektetési alapok közül nagyon kevesen használják a mesterséges intelligenciát az invesztáláshoz: ennek nagyrészt az lehet az oka, hogy az ügyfelek egyelőre nem bíznak meg az AI-ban, illetve nincs még megfelelő bizonyíték arra, hogy az MI jobb döntéseket hoz, mint a szakértők.

Címlapkép forrása: Shutterstock