Ha választhatnak, inkább elektronikusan fizetnek az európai vásárlók

Európában és Magyarországon is egyre népszerűbbek az elektronikus fizetési lehetőségek a vásárlók körében. Az Euroövezet országai közül a bankkártya Finnországban és Hollandiában a legelterjedtebb fizetési mód az Európai Központi Bank kutatása alapján, míg ezt a megoldást a legkevésbé Máltán és Szlovéniában választják. Az elektronikus fizetés mellett szóló legfőbb érvek a vásárlók részéről, hogy nem szükséges nagyobb mennyiségű készpénzt maguknál tartani, e mellett a gyorsaság és kényelem.

Az Európai Központi Bank adatai alapján az elektronikus fizetés népszerűsége az euróövezetben mindenhol nőtt 2019 és 2022 között. A 19 euróövezeti országban átlagosan 34 százalékban bankkártyával, 59 százalékban pedig készpénzzel fizetnek az emberek.

Arra kérdésre viszont, hogy melyik az általuk leginkább preferált fizetési mód, már a megkérdezettek 55 százaléka rakta le a voksát a bankkártya mellett, míg a készpénzt valamivel több mint ötödük (22%) preferálja.

A forgalmi adatok alapján országonként jelentősek a különbségek az Eurozónán belül, Finnországban (70%) és Hollandiában (67%) kerül elő leggyakrabban fizetésnél a bankkártya, míg Szlovéniában (73%) és Máltán (77%) a készpénz használata a legjellemzőbb.

A fizetési preferenciák szempontjából szintén szélsőséges eltérések figyelhetők meg az egyes országok között. A finnek 83 százaléka leginkább a bankkártyás vagy más készpénzmentes fizetési módot választaná, az osztrákoknál ez az arány mindössze 36%.

Az eurózónában az elektronikus fizetés melletti legfőbb érv az volt, hogy nem kell sok készpénzt hordani maguknál. Ezt a megkérdezettek 62 százaléka válaszolta, míg a gyorsaságot és egyszerűséget a megkérdezettek 40 és 37 százaléka említette. Az OTP Bank felmérése alapján Magyarországon tavaly ehhez nagyon hasonlóan vélekedtünk.

A válaszadók 65 százaléka számára fontos, hogy kevesebb készpénzt kelljen tárcájukban tartaniuk, a gyorsaság 55 a kényelem pedig 69 százalékuk szerint az elektronikus fizetés mellett szóló érv.

„Országonként változó, hogy melyik a legnépszerűbb és leginkább vágyott fizetési mód, azonban az Eurozóna országaira és hazánkban is igaz az, hogy az elektronikus fizetés egyre népszerűbbé válik a vásárlók körében, amit saját felméréseink is alátámasztanak. Ezt növekvő igényt pedig a kereskedőknek és a szolgáltatóknak is érdemes figyelembe venniük, amikor vállalkozásuk fizetési megoldásait tervezik” – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

Címlapkép forrása: Getty Images