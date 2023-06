Példátlan adóteher után rekordszintű nyereség: mit műveltek a magyar bankok?

Minden idők legnagyobb, 327 milliárd forintos (egész évre elszámolt) különadóterhe ellenére rekordszintű, 229 milliárd forintos adózott nyereséget ért el a magyar bankszektor az év első három hónapjában. Az MNB kedden közzétett első negyedéves adatai alapján megnéztük, miként lehetséges ez: a magyarázat a kamatbevételek elszállásában és a kockázati költségek beesésében egyszerre keresendő.

Ha a nyers, nem konszolidált (ily módon belföldi) számokat nézzük, akkor az látható, hogy az első negyedévben még valószínűleg soha nem volt ekkora a nominális nyeresége a bankszektornak: adózás után 229 milliárd forint. Ez 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, pedig akkor még extraprofitadó sem volt. A magyarázat viszonylag egyszerű.

Először is ahogy már a fenti ábrán is látható, az osztalékbevételek nélkül nem 229, hanem csak 100 milliárd forint lett volna a bankszektor nyeresége, ami nem 14%-os, hanem 6%-os tőkearányos megtérülést jelent (évesítve, lásd az alábbi ábrát). Vagyis a profit nagyobbik része nem a magyar, illetve nem a banki tevékenységből származott. Viszont mivel ez a szám tavaly ilyenkor -14 milliárd forint volt, még így is 114 milliárd forinttal javult az eredmény.

Az egyes nagybankok első negyedéves eredményét mutatja alábbi ábránk (maguk az oszlopok semmivel sem korrigáltan, a korrekciókat lásd a megjegyzésben). A bankok most 327 milliárd forint különadót számoltak el, ebből 251 milliárd az év egészére elszámolt extraprofitadó volt. Ezt a legtöbb banknál az áprilisi változások miatt még korrigálni kell, főleg a hazai bankoknál csökkenni, a külföldieknél nőni fog. 76 milliárd forint emellett a hagyományos bankadó mértéke. Tavaly ilyenkor szintén 76 milliárdot számoltak el itt a bankok, vagyis a különadóterhelés több mint 250 milliárd forinttal nőtt egyik évről a másikra. Az egész éves adót az első negyedévben számolták el a hitelintézetek. Hogy lehetséges, hogy ennek ellenére így nőtt a nyereségük?

A magyarázat egyrészt a kamatkörnyezet emelkedésében van, pontosabban a nettó kamatbevételek bővülésében, hiszen miközben a jegybanktól a likviditásuk nagy részére még 18%-os kamatot kaptak az első negyedévben a bankok, az átlagos betéti kamatszint alig emelkedett. A nettó kamatbevételek 82%-os növekedésén 276 milliárd forintos pluszt számoltak el a bankok. Vagyis miközben a bankszektor különadóterhe több mint 250 milliárd forinttal nőtt az első negyedévben, a nettó kamatbevételei 276 milliárd forinttal emelkedtek. A kamatstoppal kapcsolatban nem hozott változást még az első negyedév (vagyis ez nem terhelte érdemben az első negyedéves számokat), az idei első féléves 100 milliárd körüli bukót még tavaly év végén elszámolták a bankok.

Eközben a ráfordítások nagyot nőttek, a működési költségek például az itt elszámolt adóteher-növekedés miatt 73%-kal emelkedett. A kockázati költségek viszont rendkívül kedvezően alakultak: értékvesztésként és céltartalékként mindössze nettó 1 milliárd forintot számolt el a szektor, ami 188 milliárdos pluszt jelent az egy évvel korábbihoz képest. Utoljára négy éve, a koronavírus-válság előtt volt ilyen jó a helyzet a kockázati költségek szempontjából.

Ez a hitelmoratórium lejárta után és azóta is rendkívül stabil portfólióminőségnek köszönhető, amiben persze a kamatstopnak is lehet némi szerepe. A március végi adatok szerint a bankok teljes hitelállományán belül mindössze 1,1% volt a 90 napon túl késedelmes, és 2,9% a szabályok szerint nem teljesítőként elkönyvelt hitelek aránya. A lakossági hitelek 1,4%-a, a vállalatiak 1,5%-a volt egy negyedévnél hosszabb hátralékban.

Alábbi ábránkon összefoglaltuk, miként változtak az egyes eredménytételek a bankszektorban az egy évvel korábbihoz képest. Kijelenthető, hogy

amit a réven, vagyis a kamatkörnyezet emelkedésével és a kockázati költségek csökkenésével megnyert a bankszektor, azt a vámon, vagyis elsősorban a különadók emelkedésével részben elveszítette,

míg azonban előbbi tételek csak az év első negyedévére vonatkoznak, az adóterhek az IFRS szerinti elszámolás sajátosságának megfelelően nagyjából az év egészét lefedik. Ez pozitív kilátásokat vetít előre, csakhogy a második negyedévben is lesz az adóterhekhez hasonló negatív tétel: leginkább az év végéig meghosszabbított kamatstop hatásának 2023 második felére várhatóan a második negyedévben elszámolandó, akár 100 milliárd forintos hatása.

A bankok üzleti tevékenységének a hitel- és betétállományokra gyakorolt hatásáról hónapról hónapra beszámolunk (legutóbb itt), ezért most csak annyit érdemes megemlíteni, hogy a teljes hitelállomány egy év alatt még 18%-kal nőtt, a betétállomány viszont már csak 4%-kal. Az év első három hónapjában viszont már a hitelállomány is csak 2%-kal bővült, a betétállomány pedig 1%-kal csökkent.

2023 és 2024 nagy kérdése az lesz, mikor jön pozitív fordulat a hitelezésben, hiszen hosszú távon elsősorban ez határozza meg a bankok eredménytermelő képességét. Elsősorban az év vége, illetve 2024 sztorija lesz az eszközoldal átalakulása az állampapírok javára: a kormány 1300 milliárd forint extra állampapírkeresletet vár csak a bankoktól a múlt heti változások hatására, a több mint 250 milliárdos extraprofitadó jövő évi felezéséért cserébe.

