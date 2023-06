Szép nyereséget tettek zsebre tavaly a magyar végrehajtók

A lap éves beszámolók alapján készített összesítése szerint a végrehajtói irodáknál a tiszta osztalék átlagosan több mint 40 millió forintot tett ki.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által vezetett névjegyzékben nagyjából 200 végrehajtó aktív, egyeseket ugyan felfüggesztettek, ám a cégük továbbra is termeli a bevételt, és szinte az összes iroda jelentős összeget termelt a tulajdonosoknak – írják, utalva arra, miért érte meg a vád szerint Schadl György, a végrehajtói kar korábbi elnöke számára a praxisok osztogatásával korrupciós láncolatot létrehozni, és ezzel 900 millió forint jogtalan bevételre szert tenni.

A körzeteket tekintve ugyanakkor nagy a szórás, voltak 100 millió forint feletti és csak néhány millió forintos adózott eredményt elérő irodák is. Schadl György feleségének a cége 523 millió forintos árbevétellel és csaknem 250 millió forintos adózott eredménnyel büszkélkedhet – írják. A cég most is termel bevételt. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a jogszabályok alapján meghosszabbította a végrehajtókari elnök cégének a működési engedélyét is, a most Andresin Konstantin helyettesítésével működő iroda 126 millió forint bevételt termelt tavaly csaknem 29 milliós nyereséggel.

Nem túl gyakori, hogy az adóhatóság ellenőrzi a végrehajtókat, a NAV-tól kapott információk szerint csak 17 esetben tartottak vizsgálatot 2018 és 2022. október 15. között – írja a lap.

